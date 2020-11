Walcott beschleunigt Explorationsprogramm bei Silberprojekt Tyr im Norden von New South Wales (Australien), das vielversprechend für Silber und Basismetalle ist

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Quelle: IRW Press

Vancouver (British Columbia), 3. November 2020. Walcott Resources Ltd. (CSE: WAL, FWB: WR2, OTC: WALRF) („Walcott“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein technisches Team in Australien zurzeit einen detaillierten Explorationsplan für das Silberprojekt Tyr im Norden von New South Wales erstellt.

Höhepunkte

– Nach der Pressemitteilung vom 13. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung