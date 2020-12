Walcott Resources meldet ermutigende Goldwerte, die im Rahmen des Feldprogramms 2020 bestätigt wurden

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia – (9. Dezember 2020) Walcott Resources Ltd. (CSE:WAL) (FWB: WR2) (OTC PINK: WALRF) (das „Unternehmen“ oder „Walcott“) freut sich, zu berichten, dass das Unternehmen die Ergebnisse der jüngsten Gesteinssplitterprobenahmen in seinem nahe der Stadt Castlegar im Süden von BC gelegenen Konzessionsgebiet Cobalt Hill erhalten hat und hat ermutigende Hinweise auf eine geringgradige Goldmineralisierung in großen Tonnagen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung