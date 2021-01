Walcott Resources Ltd. plant Namensänderung in MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia – 21. Januar 2021 – Walcott Resources Ltd. (CSE: WAL) (das „Unternehmen“ oder „Walcott“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen vorbehaltlich der Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange plant, seinen Namen in „MegaWatt Lithium and Battery Metals Corp.“ zu ändern.

Das Unternehmen wird zwar weiterhin den Ausbau seines bestehenden Projektportfolios verfolgen, einschließlich seines Kupfer-Gold-Kobalt-Konzessionsgebiets Cobalt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



