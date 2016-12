Wal-Mart Stores: Gewinn im 3. Quartal gesunken!

Weitere Suchergebnisse zu "Wal-Mart":

der Gewinn von Wal-Mart sank im 3. Quartal um 8,2% auf 3,0 Mrd $. Die Umsätze verzeichneten zwar einen Anstieg um 0,7% auf 118,2 Mrd $, blieben damit aber unter den Erwartungen des Marktes. Investitionen in den Ausbau der E-CommerceAktivitäten und in die vorhandenen Kaufhäuser lasteten auf der Profitabilität. Dennoch macht der Konzern, der schon länger unter der verschärften Konkurrenz durch Online-Händler wie Amazon leidet, in einigen Bereichen Fortschritte.

Wal-Mart kämpft schon lange mit einem schlechten Image

So legten die Verkäufe im ECommerce um 21% zu. Im Vorquartal wurde lediglich ein Wert von 12% erreicht. Damit hat sich der Zukauf des Internet-Start-up Jet.com im Sommer durchaus bezahlt gemacht. WalMart hatte für eine Milliardensumme seine ECommerce-Sparte verstärkt. Dies war nötig, um beim heiß umkämpften Geschäft im Internet, beispielsweise gegen Amazon, weiter Boden gutzumachen. Wal-Mart kämpft auch schon lange mit einem schlechten Image.

Mitarbeiter werden schlecht bezahlt, und der Einzelhändler gilt in den USA sogar als schlechtester Arbeitgeber. Zudem machen die Geschäfte eher den Eindruck eines Ramschladens. Doch damit will der CEO aufräumen und wagt einen Strategiewechsel. Er hat das Gehalt seiner Angestellten erhöht und versucht, die Ladenpreise zu senken. Außerdem werden weitere Milliarden in den Ausbau der OnlineSparte investiert.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

Ein Gastbeitrag von Volker Gelfarth.

