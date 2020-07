Wal-Mart Stores Aktie: Wohin geht die Reise?

Für Wal-Mart ist das 1. Quartal trotz Corona-Krise besser gelaufen als erwartet. Der Umsatz kletterte um 8,6% auf 134,6 Mrd $. Flächenbereinigt stieg er um 10%. Vor allem der sprunghaft angestiegene Onlinehandel sorgte dafür. In den USA legte zum Beispiel das E-Commerce-Geschäft um rund 74% zu. Dabei nutzen die Kunden auch Bestellmöglichkeiten, bei denen georderte Ware in speziellen Stationen in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



