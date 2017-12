Wal-Mart Stores Aktie: Überraschend starkes Wachstum im 3. Quartal!

Weitere Suchergebnisse zu "Wal-Mart":

Wal-Mart hat wegen mehrerer Wirbelstürme und seines boomenden Onlinegeschäfts den Umsatz im 3. Quartal überraschend stark um 4,2% auf 123,2 Mrd $ gesteigert – das 13. Mal in Folge. In den USA, wo sich die Lebensmittelkette einen erbitterten Preiskampf mit den Konkurrenten Target und Aldi liefert, wuchs Wal-Mart so stark wie seit 8 Jahren nicht mehr. Im Sommer hatten die Wirbelstürme Harvey und Irma die USA heimgesucht. Viele Amerikaner deckten sich deswegen mit Nahrungsmitteln und Drogerieartikeln ein.

Unterm Strich verbuchte Wal-Mart einen Rückgang beim Gewinn um 42%

Wal-Mart profitierte zudem vom Onlinegeschäft, in dem Amazon zu den stärksten Rivalen zählt. Der Umsatz in diesem Bereich legte um 50% und damit stärker als die Branche zu. Seit Kurzem kooperiert der Konzern mit Google bei den Onlinebestellungen. Um die Kunden in Metropolen wie New York noch am gleichen Tag beliefern zu können,kaufte Wal-Mart den Lieferdienst Parcel hinzu. Allerdings belasteten die Ausgaben für das Internetgeschäft die Profitabilität. Das operative Ergebnis fiel um knapp 7% auf 4,76 Mrd $. Der bereinigte Gewinn von 1,0 $ je Aktie fiel höher aus als erwartet.

Dabei wurden jedoch zahlreiche Sondereffekte herausgerechnet. Unterm Strich verbuchte Wal-Mart einen Rückgang beim Gewinn um 42% auf 1,7 Mrd $. Dabei belasteten Kosten im Zusammenhang mit einer Anleihe sowie Rückstellungen in Höhe von 283 Mio $, die Wal-Mart wegen eines Bestechungsskandals im Ausland gebildet hatte. Für 2018 rechnet Wal-Mart jetzt mit einem bereinigten Gewinn zwischen 4,38 und 4,46 $ je Aktie.

Ein Beitrag von Volker Gelfarth.