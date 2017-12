Wal-Mart Aktie: Starkes Wachstum

Weitere Suchergebnisse zu "Wal-Mart":

letzte Woche bewegte Wal-Mart die Gemüter der Anleger und Volker Gelfarth hat sich in einer Analyse einmal genauer angeschaut, was es derzeit bei dem Unternehmen und dessen Aktie so Neues gibt. Folgendes hat er berichtet:

Der Stand! Eine starke Umsatzsteigerung konnte Wal-Mart aufgrund der Wirbelstürme und des erfolgreichen Onlinegeschäfts im 3. Quartal erreichen, denn es ging um 4,2% auf 123,2 Mrd $ nach oben.

Die Entwicklung! Vor allem in den USA, wo auch die Konkurrenten Target und Aldi stark sind, konnte Wal-Mart stark wachsen, auch weil sich viele Menschen wegen der Naturkatastrophen mit Nahrungsmitteln und Drogerieartikeln eingedeckt hatten. Das Onlinegeschäft wuchs um 50%, auch dank einer Kooperation mit Google. Zudem wurde der Lieferdienst Parcel gekauft, um in Metropolen schneller liefern zu können.

Die Zahlen! Durch die Investitionen ins Internetgeschäft hat die Profitabilität leiden müssen und das operative Ergebnis ist um 7% auf 4,76 Mrd $ gefallen. Allerdings war der bereinigte Gewinn ohne Sondereffekte von 1,0 $ je Aktie höher als vorab erwartet. Dennoch gab es unterm Strich einen Gewinnrückgang um 42% auf 1,7 Mrd $, auch aufgrund einer Anleihe und Rückstellungen.

Der Ausblick! Wal-Mart erwartet 2018 einen bereinigten Gewinn zwischen 4,38 und 4,46 $ je Aktie.

Wie wird es bei dem Unternehmen nun weitergehen? Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.