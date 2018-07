Wake Up Now: Da kann man verrückt werden!

Der Wake Up Now-Schlusskurs wurde am 20.07.2018 mit 0,1 USD festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Internetsoftware und -dienste".Nach einem bewährten Schema haben wir Wake Up Now auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 4 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Wake Up Now. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Wake Up Now daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Wake Up Now von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

