Tutor Perini: Das muss man erstmal verdauen!

Für die Aktie Tutor Perini stehen per 28.06.2021, 21:55 Uhr 13.89 USD an der Heimatbörse New York zu Buche. Tutor Perini zählt zum Segment "Bauwesen".

Die Aussichten für Tutor Perini haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Tutor Perini-RSI ist mit einer Ausprägung von 58,5 Grundlage für die Bewertung als "Hold". Der RSI25 beläuft sich auf 60,99, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Hold".

2. Analysteneinschätzung: Tutor Perini erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 2 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 1 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Tutor Perini vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (17 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 22,04 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 13,93 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Tutor Perini erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 6,73 und liegt mit 87 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Bauwesen) von 50,96. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Tutor Perini auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

