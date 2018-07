Die Wahrheit über Gewittertierchen / Darum sehen wir die kleinen Insekten vor einem Gewitter (FOTO)

Bonn (ots) -Wenn ein Gewitter bevorsteht, tauchen sie plötzlich in Schwärmenauf und landen auf allem, was gerade im Weg ist: Gewittertierchen, inder Fachsprache der Biologen Thripse genannt. Die winzig kleinenschwarzen Insekten sind besonders gut auf heller Kleidung zu sehenund krabbeln auf freien Haustellen. Wir sprachen mit dem Biologen Dr.Manfred R. Ulitzka (http://www.thrips-id.com/de/), dem Fachmann aufdem Gebiet der Fransenflügler (Thysanopteren), über die Fähigkeitendieser winzigen Insekten.Gewittertierchen sind SchönwetterfliegerIn schwüler Gewitterluft sind sie plötzlich überall:Gewittertierchen. Sie sind keine Flugkünstler, denn von sich auskönnen sie kaum fliegen. Vielmehr nutzen sie die durch sommerlicheThermik ausgelösten Aufwinde, um sich in der Luft zu halten. SonnigesWetter bei Temperaturen von über 20 Grad lässt die Insektenaufsteigen. An warmen Tagen sind sie dann in großer Anzahl weitverteilt in höheren Luftschichten unterwegs. Wenn sich an einemhochsommerlichen Tag ein Gewitter entwickelt, bekommt man denEindruck, dass die winzigen Tierchen plötzlich überall sind. Dochwarum ist das so?Was passiert mit den Thripsen, wenn ein Gewitter aufzieht?Ein sich entwickelndes Gewitter sorgt dafür, dass die Thripse, diesich zuvor bis in eine Höhe von mehreren Kilometern in der Luftverteilen, in die unteren Luftschichten absinken und nah am Bodenkonzentrieren. Sie versuchen dort zu landen und nutzen jedes Objekt,das sich dazu bietet - auch den Menschen. Die Sichtbarkeit vonGewittertierchen kann also durchaus ein drohendes Gewitter anzeigen.Richtige Gewitterpropheten sind Thripse allerdings kaum, denn sobaldwir die kleinen Insekten wahrnehmen, ist die Entwicklung desGewitters schon im vollen Gange und bereits für jeden offensichtlich.Woher wissen Thripse, dass ein Gewitter bevorsteht?Gewitterwürmchen werden durch einen bedeutenden physikalischenFaktor zur Landung gezwungen: Der Veränderung der Feldstärke voreinem Gewitter. Die entstehende Gewittersituation übe durch dieelektrische Feldschwankung Einfluss auf das Flugverhalten vielerTiere aus, erklärt Manfred Ulitzka und bezieht dies auch explizit aufdie Thysanopteren. Die genauen Gründe für ihr Verhalten sindwissenschaftlich noch nicht geklärt. "Als Auslöser dieses Verhaltenskommen nach bisherigen Erkenntnissen ausschließlich Änderungen derelektrischen Feldstärke in der Luft in Betracht", erklärt derBiologe. Bei schönem Wetter beträgt die Feldstärke des"Schönwetterfeldes" etwa 100 bis 300 Volt/Meter, die Thripse sind inallen Luftschichten bis in große Höhen unterwegs und lassen sich vonder Thermik treiben. Entsteht ein Gewitter, so steigt die Feldstärkean und kann Werte von bis zu 50.000 Volt/Meter erreichen, dann drohenBlitz und Donner. Thripse und andere kleine Insekten reagieren mitihrem Flugverhalten bereits bei deutlich niedrigeren Feldstärken undstellen ihre Flugaktivität spätestens bei einer Feldstärke von 8.000Volt/Meter komplett ein. Sie legen dann einfach ihre Flügel an undsinken ab. Warum das so ist, konnte jedoch bis heute noch nichtwissenschaftlich geklärt werden.Warum landen die Tiere dann ausgerechnet auf Menschen?Helle Farben sind für die Insekten besonders attraktiv. Thripsekönnen jedoch ihr Flugverhalten kaum bestimmen. In erster Liniewerden sie vom Wind getragen und können die Flugrichtung durch ihreFlügelstellung nur geringfügig ändern und dies auch nur solange, wieder Wind schwach ist. Thripse landen daher vollkommen zufällig aufMenschen.Wann die Bedingungen für Thripse besonders gut sind, kann jedermit der WetterOnline-App herausfinden. Sie zeigt zuverlässig an, wannGewitter drohen.WetterOnlineWetterOnline wurde 1996 von Inhaber und Geschäftsführer Dr.Joachim Klaßen in Bonn gegründet und ist heute mitwww.wetteronline.de der größte Internetanbieter fürWetterinformationen in Deutschland. Neben weltweitenWetterinformationen gehören redaktionelle Berichte und eigene Appszum Angebot. Die WetterOnline App ist in über 40 Ländern vertretenund warnt die User aktiv vor drohenden Unwettern. Ein Team von über100 Experten arbeitet mit hochwertiger Technik an Wetterprognosen fürdie ganze Welt. Im Dezember 2016 wurde WetterOnline zum vierten Malin Folge als "Beste Website des Jahres" in der Kategorie "Wetter &Verkehr" ausgezeichnet und konnte zudem erstmals auch den Titel"Beliebteste Website des Jahres" gewinnen.Pressekontakt:Matthias HabelDiplom-GeographLeiter UnternehmenskommunikationT +49 228 55937-929E matthias.habel@wetteronline.deWetterOnlineMeteorologische Dienstleistungen GmbHKarl-Legien-Straße 194aD-53117 Bonnhttps://www.wetteronline.deOriginal-Content von: WetterOnline Meteorologische Dienstleistungen GmbH, übermittelt durch news aktuell