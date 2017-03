Wahrheit oder Mythos? Weltweite Umfrage zum Weltmundgesundheitstag enthüllt die Wahrheit über unsere Mundpflegegewohnheiten (FOTO)

Genf (ots) ---------------------------------------------------------------Multimedia News Releasehttp://ots.ch/aeM9J--------------------------------------------------------------- Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereitunter: http://www.presseportal.ch/de/pm/121680/100800346 -Am heutigen Weltmundgesundheitstaghttp://www.worldoralhealthday.org entzaubert die FDI World DentalFederation den Mythos, was Menschen weltweit für gute Mundpflegehalten, und ermutigt sie, sich besser zu informieren und Maßnahmen zuergreifen. Mundgesundheit ist für unsere Allgemeingesundheit undunser Wohlbefinden von entscheidender Bedeutung, da sie sich aufjeden Aspekt unseres Lebens auswirkt.Die Ergebnisse einer im Auftrag von FDI von YouGov in zwölfLändern durchgeführten Umfrage machen deutlich, dass erheblicheUnterschiede zwischen den Vorstellungen der Allgemeinheit von guterMundpflege und den tatsächlichen Gewohnheiten bestehen. In achtLändern vertraten mehr als 50 Prozent der Befragten die Auffassung,dass es wichtig sei, die Zähne direkt nach jeder Mahlzeit zu putzen.Brasilien, Mexiko, Ägypten und Polen waren besonders eifrigeVerfechter dieser falschen Mundgesundheitsroutine (84 %, 81 %, 62 %bzw. 60 %). Die FDI empfiehlt, mindestens 30 Minuten nach dem Essenmit der Zahnreinigung zu warten, um den Zahnschmelz nicht zuschädigen."Diese Umfrageergebnisse fördern eine alarmierende Diskrepanzzwischen Wissen und tatsächlichen Mundpflegegewohnheiten zu Tage",sagte Dr Patrick Hescot, FDI President. "Wir möchten, dass jeder andiesem Weltmundgesundheitstag Verantwortung für seine Mundgesundheitübernimmt und sich bewusst macht, dass eine gute Mundhygiene, dieVermeidung von Risikofaktoren und regelmäßige Vorsorgeuntersuchungenbeim Zahnarzt zum Schutz der Mundgesundheit beitragen. Mit einemgesunden Mundraum können wir voller Selbstvertrauen sprechen,lächeln, riechen, schmecken, tasten, kauen, schlucken und Emotionenausdrücken, ohne Schmerzen, Unbehagen und Krankheiten ausgesetzt zusein. Gute Mundgesundheit ist wichtig und schlägt sich in einerbesseren Lebensqualität nieder."In einem Großteil der an der Umfrage beteiligten Länder herrschtfälschlicherweise die Überzeugung vor, dass ein Ausspülen des Mundsmit Wasser nach dem Zähneputzen wichtig sei; am häufigsten war dieserMythos in Brasilien, Südafrika, Mexiko, Indien und Kanada verbreitet(77 %, 75 %, 73 %, 67 % bzw. 67 %). Tatsächlich wird empfohlen, denMund nach dem Zähneputzen nicht sofort mit Wasser auszuspülen, damitdas Fluorid möglichst lange einwirken kann und die präventive Wirkungerhöht wird.Fast die Hälfte der Befragten in Indien, Südafrika, Brasilien undPolen (52 %, 49 %, 48 % bzw. 42 %), war der Meinung, dass das Trinkenvon Fruchtsäften anstelle von kohlensäurehaltigen Getränken wichtigfür die Mundgesundheit sei. Fruchtsaft kann jedoch ebenfalls einenhohen Zuckeranteil enthalten, der Karies verursachen kann. Die FDIempfiehlt, den Konsum von zuckerhaltigen Getränken im Rahmen einergesunden und ausgewogenen Ernährung auf ein Minimum zu beschränken.Dr. Edoardo Cavalle, Vorsitzender des WOHD Task Team, sagte dazu:"Kenntnisse über gute Mundpflege und deren frühzeitige Umsetzunghelfen beim Erhalt einer guten Mundgesundheit bis ins Alter undstellen ein langes Leben sicher, das frei von den physischenSchmerzen und häufig auch den emotionalen Leiden ist, die durchZahnkrankheiten verursacht werden."Aus der Umfrage wurden außerdem folgende wichtige Erkenntnissegewonnen:- 77 Prozent der Befragten stimmten zu, dass ein Zahnarztbesuchpro Jahr eine gute Mundpflegeroutine ist, aber nur 52 Prozenthalten sich tatsächlich daran.- Nur 28 Prozent der Befragten halten mäßigen Alkoholkonsum füreine gute Mundpflegemaßnahme.Über den WeltmundgesundheitstagDer jährlich am 20. März stattfindende Weltmundgesundheitstagwurde von der World Dental Federation (FDI) ins Leben gerufen, um dasglobale Bewusstsein für die Prävention und Bekämpfung vonMunderkrankungen zu verbessern. www.worldoralhealthday.org; #WOHD17#LiveMouthSmartGlobale Partner des WOHD: Henry Schein, Philips Sonicare, UnileverÜber die UmfrageWenn nicht anders angegeben, stammen alle Zahlen von YouGov Plc.Insgesamt wurden 12.849 Erwachsene befragt. Die Umfrage fand zwischendem 20. und 31. Januar 2017 statt. Die Erhebung wurde onlinedurchgeführt. Über die UmfrageWenn nicht anders angegeben, stammen alle Zahlen von YouGov Plc.Insgesamt wurden 12.849 Erwachsene befragt. Die Umfrage fand zwischendem 20. und 31. Januar 2017 statt. Die Erhebung wurde onlinedurchgeführt. Die Zahlen wurden gewichtet und sind repräsentativ füralle Erwachsenen (ab 18 Jahre) in folgenden Ländern: GB (2090), USA(1145), Australien (1018), Neuseeland (1055), Japan (1006) und Kanada(1002); in folgenden Ländern sind sie für alle Erwachsenen ausbestimmten Bereichen repräsentativ: Brasilien (1000), Mexiko (1006),Polen (1004) und Südafrika (500); für Indien (1011) und Ägypten(1012) sind die Zahlen für in Städten wohnende Erwachsenerepräsentativ.