Die Wahrheit im Netz in Gefahr? - Tag zwei beim Mediengipfel in Lech am Arlberg

Lech am Arlberg (ots) - Hochkarätig besetzt startete der 2. Tag des 13.Mediengipfels in Lech am Arlberg - Nicht nur Social Media als fünfte Macht imStaat war Thema, sondern auch die PressefreiheitPhilipp Jessen, CEO des Startups Storymachine, startete mit einem Vortrag unterdem Titel "Social Media als fünfte Macht im Staat" und machte klar, dassklassische Medien durch soziale Netzwerke abgelöst werden. "Jeder kann einSender und Publisher sein," sagte Jessen. Journalisten hätten ihrpublizistisches Monopol verloren und seien keine "Gatekepper" oder "AgendaSetter" mehr. Trotz dieses Paradigmenwechsels, in einer Welt, wo sich jederselbst inszenieren könne, brauche es den Qualitätsjournalismus mehr denn je.Denn die meisten Inhalte und Diskussionen entstehen zuerst in den sozialenNetzwerken und werden dann in andere Kanäle übertragen. "Die Rolle derJournalisten ist noch wichtiger geworden in diesem Dschungel", führte Jessenweiter aus.Um die Schlagwörter Wahrheitsfindung und Desinformation ging es auch in derersten großen Diskussion des Tages. "Ist die Pressefreiheit bedroht?", fragteDaniela Kraus, Generalsekretärin des Presseclub Concordia, ihre Gäste. Mit dabeiam Medienforum waren Johannes Bruckenberger, Chefredakteur der APA, MartónGergely, Journalist bei HVG in Budapest, Fact-Checkerin Karolin Schwarz und NanaSiebert, stellvertretende Chefredakteurin von DER STANDARD.Martón Gergely verdeutlichte, dass Presse- und Meinungsfreiheit in Ungarn inGefahr sind. "Wie oft bin ich aufgewacht und habe mich gefragt, wie konnte es soweit kommen?", erklärte Gergely und führt aus, dass zahlreiche Tageszeitungen inkurzer Zeit geschlossen wurden. Den Medien wurde vonseiten der ungarischenRegierung vorgeworfen, nicht über die Nöte der einfachen Bevölkerung zusprechen. "Die Regierung macht das aber auch nicht", konstatierte Gergely.In Österreich hätten wir dagegen ein hohes Maß an Pressefreiheit, ist JohannesBruckenberger von der APA überzeugt und sagte, dass die Medien immer nochverbündete der Demokratie seien. Er erklärte aber auch, dass die politischeMitte immer mehr nach links und rechts ausfranse. "Es ist unsere Aufgabe imaufgehetzten Meinungsmarkt die Dinge zu verifizieren", so Bruckenberger.Angst, Wut und Hass sind laut Karolin Schwarz, Fact-Checkerin undMedientrainerin aus Deutschland, die Zutaten für Meinungsmache im Netz.Falschmeldungen zirkulierten im Netz und würden immer wieder reproduziert. "Wenneine Sache grün geworden ist, dann das das Recyclen von Falschmeldungen",erklärte Schwarz und monierte, dass es an digitaler Zivilcourage fehle.Für Nana Siebert von der Tageszeitung DER STANDARD wäre es an der ZeitMedienkompetenz an Schulen zu lehren und Lehrer weiter zu bilden. Im Durschnittsind die Lehrpersonen in Österreich 53 Jahre alt. "Sie wissen nur sehr wenigüber neue Medien, Faktenchecks und Fake News", so Siebert und rundet ihrenBeitrag mit einer Forderung nach mehr Sensibilisierungsarbeit ab.Den Abschluss des Vormittags bildete der Vortrag von John-Dylan Haynes,Hirnforscher an der Berliner Charité, zum Thema "Menschliche vs. KünstlicheIntelligenz". Dabei stellte er zwar klar, dass Menschen Computern in derInformationsverarbeitung zwar weit unterlegen sind, aber betonte auch, dassMenschen "General Problem Solvers" und somit nicht durch Computer zu ersetzenseien. "Aber nur weil wir nicht ersetzbar sind, heißt das nicht, dass wir unsnicht anpassen müssen - die größte Leistung werden erbracht, wenn Teams ausMenschen und Algorithmen zusammenarbeiten. Wünschenswert ist eine Partnerschaftzwischen Mensch und Roboter", so Haynes.

Fotos: https://www.apa-fotoservice.at/galerie/19216/