"Wahre Helden!" - Infos zum Welt-Ergotherapie-Tag am 27. Oktober (AUDIO)

Karlsbad (ots) -Anmoderationsvorschlag:"Wahre Helden!" Das ist das Motto des diesjährigenWelt-Ergotherapie-Tages am 27. Oktober. Warum es den gibt und wasgenau Ergotherapeuten eigentlich machen, verrät Ihnen jetzt HelkeMichael.Sprecherin: Ergotherapie zu beschreiben ist ganz schön schwer,sagt der Vorsitzende vom Deutschen Verband der Ergotherapeuten, kurzDVE, Andreas Pfeiffer:O-Ton 1 (Andreas Pfeiffer, 37 Sek.): "Viele Kollegen leiden ihrganzes Berufsleben darunter zu erklären, was sie eigentlich tun. Alsoich würde sagen: Ergotherapie soll Menschen helfen, die alltäglichenDinge zu tun, die sie gerne tun möchten oder auch tun müssen. Daskann zum Beispiel durch einen Unfall sein, dass man sich verletzt undseine Hobbys, aber auch vielleicht seine Arbeit nicht mehr ausführenkann. Das kann bei Kindern sein, dass sie vielleicht aufgrund vonäußeren Einflüssen oder von Entwicklungsverzögerungen sich langsamerentwickeln als andere Kinder, dass sie vielleicht motorisch auffälligsind, dass sie sich vielleicht nicht gut konzentrieren können."Sprecherin: Aber auch in psychischen Krisen, zum Beispiel beieiner Depression, kann Ergotherapie helfen.O-Ton 2 (Andreas Pfeiffer, 22 Sek.): "Wenn man so eine psychischeKrise hat, dann verringert man in der Regel seine Aktivität oder manzieht sich aus Freundeskreis oder Bekanntschaften zurück. Und dasführt dann eher in so eine Abwärtsspirale. Und da kann man zumBeispiel im Krankenhaus oder auch in der Praxis an der Ergotherapieteilnehmen, um wieder überhaupt sich klar zu machen, welche Dinge mangerne tut, um die dann auch wieder aufzunehmen."Sprecherin: Angeboten wird Ergotherapie in Krankenhäusern,Kindergärten, Schulen und natürlich auch in niedergelassenen Praxen.Außerdem gilt grundsätzlich:O-Ton 3 (Andreas Pfeiffer, 14 Sek.): "Jeder Arzt kann Ergotherapieverordnen. Tatsächlich ist die Ergotherapie eine Leistung, die im'Sozialgesetzbuch V' festgelegt ist. Und das bedeutet, dass diegesetzlichen Krankenkassen, auch die meisten privatenKrankenversicherungen, diese Leistungen regelhaft übernehmen."Sprecherin: Mehr darüber kann man am Welt-Ergotherapie-Tagerfahren. An dem öffnen nämlich viele Ergotherapie-Praxen und-Schulen ihre Türen für interessierte Besucher:O-Ton 4 (Andreas Pfeiffer, 17 Sek.): "Und all diese Aktionenwerden gesammelt bei uns auf der Internetseite. Und da kann man auchschauen auf www.dve.info: Gibt's vielleicht eine Aktion in meinerNähe, wo ich gerne hingehen würde. Und natürlich ist der Gedanke, aufdie Ergotherapie aufmerksam zu machen und mehr Menschen darüber zuinformieren, dass es sie gibt."Abmoderationsvorschlag:Mehr Infos zur Ergotherapie und zum Welt-Ergotherapie-Tag am 27.Oktober finden Sie auch im Netz unter DVE.info. Außerdem können Siedort auch in einem Verzeichnis direkt nach einer Praxis ganz in IhrerNähe suchen.Pressekontakt:Angelika Reinecke, Referentin für Öffentlichkeitsarbeit des DVE e.V.Telefon: 033203 - 80026, E-Mail: a.reinecke@dve.infoOriginal-Content von: Deutscher Verband der Ergotherapeuten e.V., übermittelt durch news aktuell