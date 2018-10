Unterföhring (ots) -Sushi aus der Bauchfalte? Ein fliegendes Skateboard? Eischnee alsBotox-Ersatz? Die Comedians Bülent Ceylan und Chris Tall verbündensich in der neuen SAT.1-Comedy-Show "Big Blöff" gegen Paul Panzer undMartin Rütter, um die Frage zu klären: Wer kann die anderen bessertäuschen? Am Ende gewinnt immer das Publikum. "Big Blöff" ab Freitag,2. November, um 20:15 Uhr in SAT.1. Die Show wird moderiert vonJanine Kunze, Produzent ist Constantin Entertainment.Richtig oder falsch? Das rote Team, Bülent Ceylan und Chris Tall,kämpft in "Big Blöff" mit seinem Publikumsblock gegen Team blau, PaulPanzer und Martin Rütter, mit seinen Zuschauern. Beide Teamspräsentieren jeweils drei verrückte Behauptungen im Wechsel - wahroder frei erfunden. Im Kreuzverhör wird dem Gegner eine Minute langauf den Zahn gefühlt: Gerät er ins Stocken oder ist seine Geschichtelückenlos? Die Zuschauer dürfen dann jeweils entscheiden, ob dasGegnerteam die Wahrheit sagt oder blöfft, und können so Geld aus demgegnerischen Topf in den eigenen umverteilen. Am Ende gewinnt derPublikumsblock, der die höhere Summe erspielt. Somit hat jederZuschauer im Studio die Chance, Geld mit nach Hause zu nehmen."Big Blöff" ab Freitag, 2. November 2018, um 20:15 Uhr in SAT.1Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktionSusi LindlbauerTel. +49 [30] 3198-80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuell