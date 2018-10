"Wahnsinnswerke: Medea" in 3sat: Was hat uns Euripides' Tragödie heute noch zu sagen? / Mit Stefanie Sargnagel, Idil Baydar, Luci van Org und anderen (FOTO)

Mainz (ots) -Samstag, 6. Oktober 2018, 20.15 UhrErstausstrahlungEuripides' Theaterklassiker "Medea" ist noch immer aktuell. DieTragödie handelt von einer enttäuschten Frau, die sich grausam rächt.Entsprungen aus der griechischen Mythologie, gehört Medeas Geschichtezu den bekanntesten Stoffen der Weltliteratur. Am Samstag, 6. Oktober2018, um 20.15 Uhr ergründet die 3sat-Dokumentation "Wahnsinnswerke:Medea" das Drama: Sie vergleicht die prägendsten Inszenierungen undlässt unter anderen Schauspielerin Stefanie Reinsperger,Kabarettistin Idil Baydar, Autorin Stefanie Sargnagel und MusikerinLuci van Org zu Wort kommen, die über die zentralen Themen Treue,Heimat und Rache sprechen.Die Tragödie des Euripides erzählt das Schicksal von Medea, diefür den gefeierten Helden Jason alles aufgibt und ihm nach Korinthfolgt. Dort passt sich Jason schnell in die neuen Strukturen ein undverlässt seine Frau für die Königstochter Glauke. Medea und denbeiden Kindern droht die Verbannung. Doch Jason hat nicht mit demZorn seiner betrogenen Frau gerechnet. Zutiefst verletzt ersinnt sieeinen Racheplan, der vernichtender nicht sein könnte. Am Ende gibt eskeine Gewinner, sondern nur Geschlagene. Medea ermordet diegemeinsamen Kinder.Viel diskutiert wurde schon in der Antike Medeas Satz: "Und icherkenne, was für üble Taten ich begehen will, doch stärker als meineEinsichten ist die Leidenschaft, die ja für die Sterblichen dieUrsache der größten Übel ist." Medea handelt wider besseres Wissen,aus Leidenschaft in letzter Konsequenz, sie ist ihr nichtausgeliefert, sondern sie liefert sich ihr bewusst aus und begeht dasUnvorstellbare.Im Anschluss zeigt 3sat um 21.00 Uhr "Medea" in der Inszenierungvon Michael Thalheimer am Schauspiel Frankfurt aus dem Jahr 2013. Eswurde als eines von drei "Starken Stücken" im Rahmen des 50.Theatertreffens Berlin von 3sat aufgezeichnet."Wahnsinnswerke: Medea" als Video-Stream im 3sat-Pressetreff:https://ly.zdf.de/pNz/Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wahnsinnswerkemedea3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell