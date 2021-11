Wahnsinn – was ist mit BioNTech los?

Liebe Leser,

erneut steht die Aktie von BioNTech im Blickpunkt. Das Mainzer Impfstoff-Unternehmen hat nach einem unglaublichen Einbruch am Freitag, als es um gut 21 % nach unten ging, nun wieder den Vorwärtsgang eingelegt. Die Notierungen schossen am Montag mit 7,5 % Plus auf Kurse von über 200 Euro. Das kann an sich dennoch niemanden erstaunen. Vielmehr sind die Chancen wohl weiterhin ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung