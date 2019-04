"Wahnsinn, was da an Know-how drinsteckt" - Aktionstag machte Logistik erlebbar (FOTO)

Bremen (ots) -Rund 270 Unternehmen und Organisationen öffneten am gestrigen Tagder Logistik ihre Türen, gewährten der breiten Öffentlichkeit einenBlick auf ansonsten unsichtbare Abläufe - und sorgten damit für"Aha-Erlebnisse" bei vielen der rund 23.000 Besucher in Deutschlandund 15 weiteren Ländern. Das Angebot am mittlerweile zwölftenAktionstag spiegelte die Vielfalt der Aufgaben in Logistik und SupplyChain-Management wider und machte erlebbar, was Logistik nicht nurfür die Wirtschaft leistet, sondern auch für die Gesellschaft und fürjeden Einzelnen.Mit eigenen Augen konnten sich die Teilnehmer davon überzeugen,wie wichtig Logistik und Supply Chain-Management in allen Lebenslagensind. Amazon öffnete alle zwölf Logistikzentren in Deutschland, Edekaund Rewe zeigten ihre Logistik, Hornbach war ebenfalls dabei. Wie derKaffee in die Tasse kommt, war bei F.W. Neukirch in Bremen zuerfahren. Während der Führung durch das Lager wunderte sich einTeilnehmer: "Das soll ein chaotisches Lagersystem sein? Das ist dochalles perfekt und so geordnet..." Komplex und spannend ist auch dieLogistik hinter der Müllentsorgung, wie die Teilnehmer bei der AlbaGroup in Berlin feststellen konnten: "Wahnsinn, was da an Know-howdrinsteckt", sagte ein Besucher. "Das bekommt man sonst ja nichtmit."Steffen Bilger, Parlamentarischer Staatssekretär imBundesverkehrsministerium, beteiligte sich an der Veranstaltung derBerliner Hafen- und Lagerhausgesellschaft im Westhafen. In einemVortrag vor rund 80 Studierenden und Schülern erläuterte Bilger dieBandbreite logistischer Aufgaben und die spannendenHerausforderungen. "Laut einer Studie der Weltbank ist DeutschlandLogistikweltmeister. Sie alle wissen, dass der Titel einesWeltmeisters immer neu erarbeitet werden muss - und auch leichtverloren gehen kann. Mit guten Mitarbeitern haben wir beste Chancen,unsere Position zu verteidigen", so Bilger.Interessenten konnten außerdem erleben, was insbesondereTransport- und Umschlagunternehmen tun, um möglichst nachhaltig zuhandeln. So führte bremenports über die BremerhavenerAusgleichsfläche "Luneplate", wo nicht nur Vögel und Pflanzen,sondern auch Wasserbüffel und Galloways zuhause sind. In Augsburgerkundeten die Teilnehmer bei einem Spaziergang durch das GVZ nebenden dort ansässigen Unternehmen auch, welche Bienen und Insekten aufdem Gelände ansässig sind.Wenig bekannt ist auch die Innovationskraft der Logistik-selbststeuernde Drohnenschwärme und helfende Roboter im Lager sindnur zwei Beispiele. Qualifizierte Mitarbeiter sind die Voraussetzungdafür, neue Tools und Methoden effizient einsetzen zu können. "DerKampf um diese Talente ist schwierig - vor allem im Wettbewerb mitBranchen wie der Automobilindustrie, dem Maschinenbau oder IT undTelekommunikation", sagt der Vorstandsvorsitzende derBundesvereinigung Logistik Robert Blackburn und fügt hinzu: "Der Tagder Logistik ist eine große Chance, zu zeigen, welche anspruchsvollenund höchst interessanten Arbeitsplätze die Logistik bietet." Mehrdenn je stand diesmal die Gewinnung von Fach- und Nachwuchskräften imFokus. Mit eigenen Veranstaltungen oder auf Karrierebörsen nutztenUnternehmen die Chance, sich der interessierten Öffentlichkeit,Schülern und Studenten als attraktive Arbeitgeber zu präsentieren. Zuden größten Karrierebörsen mit bis zu 1000 Teilnehmern zählten "VomKlicken bis zum Klingeln" in Neuss, die Ausbildungsbörse inDuisburg-Rheinhausen oder die "Nacht der Logistik" in Osnabrück.Die Logistik ist ein Berufsfeld mit Zukunft und der drittgrößteWirtschaftsbereich in Deutschland. Insgesamt erzielte er im Jahr 2018einen Umsatz von 274 Mrd. Euro., Rund 3,2 Millionen Menschen sind inLogistik und Supply Chain-Management beschäftigt.Diese Länder haben Veranstaltungen am Tag der Logistik 2019angeboten Belgien, Bulgarien, Deutschland, Litauen, Luxemburg,Martinique, Polen, Portugal, die Republik Korea, Rumänien, dieSchweiz, Spanien, Tschechien, die Türkei, die Ukraine, UngarnNächster Tag der Logistik ist der 2. April 2020Stimmen, Bilder und Berichte im Internet:Druckfähige Bilder, sortiert nach der Stadt, in der die jeweiligeVeranstaltung stattgefunden hat, und Berichte werden sukzessive unterhttps://www.tag-der-logistik.de/presse/pressebilder bereit gestellt.Berichte von einzelnen Veranstaltungen gibt es unterhttp://www.tag-der-logistik.de/rueckblick-2019/bilder-und-berichte.Auch in den sozialen Netzwerken gibt es Fotos und individuelleEindrücke vom Tag - unter dem Hashtag #tdl19 oder auf den offiziellenProfilen zum Aktionstag unter www.facebook.de/tagderlogistik oderwww.twitter.com/tagderlogistikDruckfähige Fotos zum Download finden Sie unterwww.tag-der-logistik.de/presse/pressebilderPressekontakt:Anja Stubbe Tel.: 0421 / 173 84 23; E-Mail: stubbe@bvl.deOriginal-Content von: BVL Bundesvereinigung Logistik e.V., übermittelt durch news aktuell