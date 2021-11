Der Wahnsinn geht weiter – Wasserstoff-Unternehmen wie Plug Power und Co. zeigen es

Liebe Leser,

an dieser Stelle lesen Sie in der Regel von den hohen Inflationsraten und auch von den Aussichten, dass es an den Märkten schnell zu einem kleinen Crash kommen kann. Heute beschäftigen wir uns am besten einmal mit den tatsächlichen Aktienkursen. Hier gibt es eminente Probleme, die auf Sie warten können. Die Inflation hat an den Börsen voll zugeschlagen.

Reine Inflation

Investieren Sie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung