Wahnsinn beim Gold – Droht ein Crash?

Liebe Leser,

eine seltsame Nachricht erreichte uns in den vergangenen Tagen. Plötzlich fangen Investoren an, Gold abzuziehen – von ETFs oder auch von ETCs. Auch aus Silber-ETCs fließt das Geld ab. Die Investoren verkaufen offenbar. Innerhalb von wenigen Tagen hat etwa der wohl bekannteste ETC für Gold, der SPDR Gold Shares immerhin gut fünf Tonnen Bestand verloren.

Müssen Sie also ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung