Wahlumfrage 50plus: Deutschlands größte Wählergruppe macht sich Sorgen um Zukunft des Landes /Note 4 für aktuelle Regierungsarbeit, AfD drittstärkste Partei, soziale Gerechtigkeit wichtiges Wahlthema (FOTO)

München (ots) -Es sind die Wahlberechtigten ab 50, die in Deutschland denLöwenanteil der Stimmen ausmachen und damit den Ausgang derBundestagswahl 2017 entscheidend beeinflussen könnten. Wen würdediese Wählergruppe am liebsten an der Spitze sehen? Welche Themenliegen den Best Agern besonders am Herzen? Das Portal 50plus-Treff.dehat zu diesen und anderen Fragen eine repräsentative Umfrage unterihren Mitgliedern durchgeführt.Hohe Wahlbeteiligung innerhalb der Wählergruppe, die allesentscheiden könnteBefragt wurden knapp 2.100 Menschen im Alter von 45 bis über 80,wobei das Gros der Antwortenden zwischen 55 und 74 Jahre alt ist(82%). Die Wahlbeteiligung bei den Best Agern ist enorm: Fast 90%werden wählen und etwa 7% werden immerhin "vielleicht" zur Wahlgehen. Nur 3% bleiben der Bundestagswahl 2017 ganz bewusst fern. EinFünftel traut keinem der Kanzler- oder Spitzenkandidaten dieRegierungsarbeit zu. Während sich Katrin Göring-Eckart (0,3%) CemÖzdemir (1,5%) und Dietmar Bartsch (1,2%) weit abgeschlagen auf denletzten Plätzen tummeln, was das Vertrauen in ihreRegierungsfähigkeit angeht, sieht es bei Sarah Wagenknecht von denLinken (8,9%) und SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz (16,9%) besseraus. Mit 34,8% der Stimmen, kann Angela Merkel jedoch das größteVertrauen in ihre Kompetenzen verbuchen. Die restlichen vierSpitzenkandidaten erhielten zwischen 2% und 5% der Wählerstimmen.Allerdings: Ein Fünftel der Befragten (21,3%) gab an, es keinem deraufgestellten Kandidaten zuzutrauen!Bei den Parteien gibt es keinen klaren Sieger, die AfD erhält fast19% der Stimmen23,5% der Umfrage-Teilnehmer würden die Union wählen, 20,3%hingegen die SPD. Damit liegen die beiden Spitzenparteien in der50plus-Treff.de Umfrage deutlich näher beieinander als in denaktuellen Prognosen. Mit einem Stimmen-Anteil von 18,7% schneidetauch die AfD besser ab, als aktuell für die Gesamtwählerschaftprognostiziert. Dahinter liegen die Linke mit 13,6% und die FDP mit9,9% der Stimmen. Die Grünen bilden mit 5,2% das Schlusslicht. 8,8%würden lieber eine andere Partei wählen.Gleichzeitig wird keiner Partei die Regierungsarbeit so wenigzugetraut wie der AfD: 53,5% sind nicht der Meinung, dass diesePartei regieren kann. Mit großem Abstand dahinter liegen die Grünen(15%). Interessanterweise sind, was das Misstrauen in dieRegierungsfähigkeit angeht, Union (10,7%) und Linke (10,5%)gleichauf. Die SPD (6,2%) und die FDP (4,2%) stehen da schon besserda. Es gibt kaum Best Ager, die diesen beiden Parteien das Regierenam wenigsten zutrauen würden.Die Arbeit der aktuellen Regierung erhält kein gutes ZeugnisMit einem Notenschnitt von 3,9 schrammt die große Koalitiongefährlich nah an der Durchfallgrenze vorbei. Die Meisten bewertendie aktuelle Regierungsarbeit mit befriedigend bis sogar mangelhaft(69,6%). Ein Großteil der Befragten ist offensichtlich unzufriedenmit der aktuellen Regierungsarbeit.Soziales und soziale Gerechtigkeit liegt der Generation 50plusbesonders am HerzenMit einem Stimmenanteil von 64,2% liegt der Mehrheit der Befragtenbesonders der Bereich "Soziales" und "soziale Gerechtigkeit" amHerzen. Ebenfalls relevant ist das Thema "Innere Sicherheit" mit fast60% der Stimmen. Platz drei unter den besonders wichtigen Themenerhält der Punkt "Einwanderung und Integration" (36,1%).Erwähnenswert sind sicher auch noch das Gesundheitswesen (27,2%),Außen- und Europa-Politik (22%) und Bildung und Familie (21,7%).Fast 70% machen sich Sorgen um die Zukunft des LandesDas ist alarmierend: Knapp 67% der Befragten machen sich Sorgen umdie Zukunft des Landes, 35,6% sind sogar sehr besorgt. Nur 22,1%sehen der Zukunft gelassen und relativ sorgenfrei entgegen. Der Restist unentschieden. Eine knappe Mehrheit fühlt sich sicher inDeutschland (52%), davon ca. 12% sogar sehr sicher. Fast die Hälfte(48%) der Befragten hat das Gefühl, im eigenen Land nicht sicher zusein.