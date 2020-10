Wahltag beim BR: Wer führt künftig den öffentlich-rechtlichen Sender?

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks (BR) wählt eine neue Spitze.



Erstmals könnte eine Frau Intendantin des öffentlich-rechtlichen Senders werden. Der 50-köpfige Rundfunkrat entscheidet sich am Donnerstag (ab 14.00 Uhr) in München zwischen drei Vorschlägen für den Chefposten.

Ins Rennen gehen bei der nicht-öffentlichen Sitzung zwei Männer und eine Frau: die Programmdirektorin des Mitteldeutschen Rundfunks (MDR) am Standort Halle, Katja Wildermuth, BR-Verwaltungsdirektor Albrecht Frenzel sowie der Datenmanagement-Chef und Leiter der Dokumentation und Archive des öffentlich-rechtlichen Schweizer Radios und Fernsehens (SRF), Christian Vogg.

BR-Intendant Ulrich Wilhelm hatte im Juli bekanntgemacht, dass er nach zehn Jahren nicht mehr für eine dritte Amtszeit kandidiert. Der 59-Jährige scheidet Ende Januar nächsten Jahres aus.

Bei den neun ARD-Landesanstalten stehen derzeit in drei Häusern Frauen an der Spitze. Der BR ist von der Größe her unter den ARD-Landesanstalten die Nummer vier nach WDR, SWR und NDR. Für den Sender arbeiten rund 3500 fest Beschäftigte, 1700 arbeitnehmerähnliche Freie und gut 400 Gagenempfänger./rin/fd/DP/jha