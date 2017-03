Wahlsieger Rutte: 'Das war ein Fest für die Demokratie'

DEN HAAG (dpa-AFX) - Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat das Abschneiden seiner rechtsliberalen Partei bei der Parlamentswahl als "großartig" bezeichnet.



In Anspielung auf das Abschneiden des Rechtspopulisten Geert Wilders sagte Rutte am Mittwochabend in Den Haag: "Das war heute ein Fest für die Demokratie." Der niederländische Wähler habe Nein gesagt "zu der falschen Art von Populismus".

Ruttes Volkspartei für Freiheit und Demokratie (VVD) hat nach derzeitigen Prognosen zwar 10 ihrer 41 Sitze im Parlament verloren, ist aber dennoch die mit Abstand größte Partei. "Das Schönste ist, dass wir die Größten sind", sagte Rutte. Nun könnten die Rechtsliberalen ihre Politik fortsetzen./cwe/DP/fbr