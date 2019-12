Wahlrechtsreform: Brinkhaus ruft Parteien im Bundestag zu Verzicht auf

Düsseldorf (ots) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat alle Parteien imBundestag aufgefordert, sich in der Debatte um eine Wahlrechtsreform zurVerkleinerung des Bundestags zu bewegen. "Wenn wir das in dieser Wahlperiodenoch regeln wollen, müssen wir bis Ende März eine Einigung haben. Jeder und jedePartei muss zu Verzicht bereit sein", sagte Brinkhaus der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag). Wenn aber jeder sage, eine Reform laufe nur, wennsie zu Lasten der anderen gehe, bekomme man das nicht hin, betonte derCDU-Politiker. "Es muss gelten: Erst das Land, dann die Partei, dann die Person.Wir haben jetzt mehr als 700 Abgeordnete im Bundestag. Sollen es 1000 werden?Wir müssen als Parlament arbeitsfähig bleiben", mahnte Brinkhaus. Er sagte, essei "unglücklich", dass man bisher nicht in der Lage gewesen sei sich zueinigen. "Es ist eine Frage der Glaubwürdigkeit, dass wir eine Reformbeschließen, mit der der Bundestag verkleinert wird. Ich führe dazu jede Wochesehr viele Gespräche."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4479125OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell