Wahlrecht ab Geburt: Deutscher Familienverband startet bundesweite Kampagne (FOTO)

Berlin (ots) -Die neue Kampagne des Deutschen Familienverbandes ist gestartet:"Nur wer wählt, zählt!" macht sich für ein Wahlrecht ab Geburt stark."Bisher bleiben 13 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18Jahren ohne Gehör, wenn es um Mitbestimmung in unserem Land geht",kritisiert die Schirmherrin der Kampagne, Renate Schmidt, anlässlichdes bundesweiten Kampagnenstarts."Immer weniger junge Menschen stehen heute immer mehr älteren undwahlberechtigten Menschen gegenüber - die Interessen der Jüngstendürfen nicht länger unter den Tisch fallen!"Artikel 20 Grundgesetz gibt vor, dass "alle Staatsgewalt vomVolke" ausgeht. Zum Volk gehören Kinder wie Erwachsene. Doch an derWahlurne endet bisher eines der wichtigsten Grundrechte. Denn lautArtikel 38 Grundgesetz darf nur wählen, wer das 18. Lebensjahrvollendet hat."Dieser Widerspruch muss endlich beseitigt werden", fordert dieBundesfamilienministerin a.D. und frühere DFV-Präsidentin RenateSchmidt. "Mit unserer Kampagne wollen wir Kindern - und damit derZukunft - endlich eine Stimme geben!"Bisher können allein ihre Eltern mit dem Kreuz auf dem Wahlzettelversuchen, die Politik in Richtung Nachhaltigkeit undFamiliengerechtigkeit zu lenken. Kinder und Jugendliche dürfen heutezwar Aktien kaufen, Großunternehmen besitzen und Steuern zahlen -vertreten durch ihre Eltern. Doch von der politischen Mitwirkung sindsie ausgeschlossen.Ein Wahlrecht ab Geburt soll das ändern. Denn nur wer wählt,zählt!"Damit Kinder sich an den demokratischen Prozessen beteiligenkönnen, brauchen sie in ganz jungen Jahren Treuhänder, diestellvertretend ihr Wahlrecht wahrnehmen", unterstreicht Schmidt."Wie in allen anderen Belangen sind das ihre Eltern. Sobald ihrInteresse und ihr Wunsch zur politischen Teilhabe groß genug sind,können sie sich ins Wählerverzeichnis eintragen lassen und dasTreuhänderwahlrecht der Eltern erlischt." Voraussetzung ist nicht nurdie Sensibilisierung für Politik durch Mutter und Vater, sondern auchein guter und informativer Politik-Unterricht in der Schule. Beidesbereitet die Kinder auf ihr Recht zu wählen und mitzubestimmen vor.Die Idee, jungen Menschen Gestaltungsmöglichkeiten undVerantwortung zu übertragen, hat viele prominente Unterstützer:- Renate Schmidt, Bundesfamilienministerin a.D. (SPD) undSchirmherrin der Kampagne- Wolfgang Thierse, Bundestagspräsident a.D. (SPD)- Dr. Hermann Otto Solms, Bundestagsvizepräsident a.D. (FDP)- Dr. Klaus Zeh, Minister a.D. (DFV-Präsident)- Ingrid Arndt-Brauer, MdB (SPD)- Swen Schulz, MdB (SPD)- Thomas Silberhorn, MdB (CSU)- Jens Spahn, MdB (CDU)- Peter Patt, MdL (CDU)- Alexander Schoch, MdL (Bündnis 90/Die Grünen)- Paul Ziemiak, JU-Vorsitzender (CDU)- Arne Gericke, MdEP (Familienpartei)- Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit, Justizsenatorin a.D. (SPD)- Markus Löning, MdB a.D. (FDP)- Steffen Reiche, MdB a.D. (SPD)- Hellmut Königshaus, MdB a.D. (FDP)- Cornelia Pieper, MdB a.D. (FDP)- Angelika Brunkhorst, MdB a.D. (FDP)- Dr. Albin Nees, Staatssekretär a.D. (CDU)- Prof. Dr. Klaus Hurrelmann (Hertie School of Governance)- Prof. Dr. Kurt-Peter Merk (Hochschule Koblenz)- Prof. Dr. Hermann Heußner (Fachhochschule Osnabrück)- Prof. Dr. Herwig Birg (Universität Bielefeld)- Dr. Axel Adrian (Jurist)- Wolfgang Gründinger (Sprecher der Stiftung für die Rechtezukünftiger Generationen)Weitere Informationen finden Sie auf der Kampagnen-Seite"Wahlrecht ab Geburt - Nur wer wählt, zählt!": www.wahlrecht.jetzt