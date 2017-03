Wahlrecht: Bundestag hat riesiges Repräsentationsproblem (FOTO)

Berlin (ots) -Der Bundestag hat ein riesiges Repräsentationsproblem. "DieAbgeordneten vertreten schließlich nur 80 Prozent der Bundesbürger,denn 13 Millionen Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren bleibenaußen vor", kritisiert der Bundesgeschäftsführer des DeutschenFamilienverbandes (DFV), Sebastian Heimann."Sie sind vom Wahlrecht komplett ausgeschlossen. Das ist nicht imSinne von Artikel 20 des Grundgesetzes." Die DFV-Kampagne "Nur werwählt, zählt!" will diese Lücke im demokratischen System schließenund fordert ein Wahlrecht ab Geburt (www.wahlrecht.jetzt).Laut Grundgesetz geht alle Staatsgewalt vom Volke aus,gleichzeitig schränkt Artikel 38 das Wahlrecht wieder ein, denn ihreStimme dürfen Bundesbürger erst abgeben, wenn sie 18 Jahre altgeworden sind."Das ist ein Widerspruch in der Verfassung selbst", sagt Heimann."Wir brauchen doch keine Angst vor mehr Demokratie zu haben." Bis dieKinder bereit sind zu wählen, handeln Eltern treuhänderisch und inihrem Sinne - wie in jeder anderen Situation bereits auch - und übendamit das Wahlrecht aus.Trägt sich das Kind ins Wahlregister ein, erlischt dasTreuhänderwahlrecht der Eltern. Damit wird sichergestellt, dass derBundestag wirklich alle Bürger umfassend repräsentiert."Die Parteien müssen sich überlegen, ob sie die Interessen vonFamilien noch länger ihrem gewohnten Wahlklientel unterordnen oder obsie für eine zukunftsfeste und nachhaltige Demokratie eintreten, dieKinder und Jugendliche vom politischen System nicht mehr kategorischausschließt", betont der DFV-Bundesgeschäftsführer.Schon heute machen die Wähler über 65 Jahre mit 17 Millionen mehrals ein Viertel der rund 62 Millionen Wahlberechtigten in Deutschlandaus. 2060 werden es laut Prognose des Bundesamtes für Statistik knapp24 Millionen sein - während die Gesamtbevölkerung um sechs MillionenMenschen schrumpft.In den kommenden Jahrzehnten werden also immer mehr Ältere immerweniger Jüngeren gegenüber stehen."Um es deutlich zu sagen: Es geht uns nicht um ein Ausspielen derGenerationen gegeneinander", so Heimann. "Aber Demografie ist mehrals die einseitige Auseinandersetzung mit der Überalterung unsererGesellschaft und den daraus entstehenden Problemen. Demografieschließt auch die Entwicklung der jungen Generationen ein und mussihre Bedürfnisse im Auge behalten. Kinder und Jugendliche aber kommenin der Politik kaum noch vor - es sei denn, es geht umKinderbetreuung, die dafür sorgen soll, die Bedürfnisse desArbeitsmarktes möglichst wenig einzuschränken."Wir brauchen einen Wandel und sollten 13 Millionen Bundesbürgernicht mehr vom Wahlrecht ausschließen. Kinder und Jugendlicheinteressieren sich für Politik und ihre langfristigen Konsequenzen,sie wollen ihre Zukunft mitgestalten. Deshalb brauchen wir einWahlrecht ab Geburt."Der hohe Wert unserer Demokratie wird in diesen Zeiten deutlicherdenn je", betont Heimann. "Demokratie heißt 'Herrschaft des Volkes' -nicht des volljährigen Volkes - und muss die Interessen allerBevölkerungsgruppen einschließen. Mit einem Wahlrecht ab Geburt mussDeutschland Vorreiter für ein wirklich allgemeines Wahlrecht sein,das niemanden mehr ausschließt."Pressekontakt:Deutscher FamilienverbandSebastian Heimann, Bundesgeschäftsführerwww.wahlrecht.jetztwww.deutscher-familienverband.deOriginal-Content von: Deutscher Familienverband e.V., übermittelt durch news aktuell