Wahlrecht in Baden-Württemberg benachteiligt systematisch Kleinparteien

Stuttgart (ots) - Das Wahlrecht in Baden-Württemberg benachteiligt systematischKleinparteien. Auch im Bereich der direkten Demokratie sind Defizite zubeklagen. Die Piratenpartei fordert umgehend eine Reform.Das Wahlrecht für die Landtagswahlen ist mit Kandidaturen und Auszählverfahrensehr komplex. Wählbar sind Parteien nur in Wahlkreisen, in denen sie einenBewerber stellen. Bewerber, deren Partei nicht im Landtag vertreten ist, müssenzum Antritt Unterstützungsunterschriften sammeln. Weiter gilt eine 5%-Hürde fürden Einzug in den Landtag."Als Kleinpartei in 70 Wahlkreisen einen Kandidaten finden, eineAufstellungsversammlung abhalten und dann auch noch Unterschriften sammeln isteinfach unverschämt. Hier wird die Vielfalt der Demokratie mit Füßen getreten",kommentiert Borys Sobieski, Landesvorsitzender der Piratenpartei. "Dann gibt esda auch noch eine Prozent-Hürde. Die etablierten Parteien haben es sich ganzschön bequem gemacht im Landtag. Den Schaden nimmt die Demokratie."Für Volksanträge hat die Landesregierung die Hürden bereits gesenkt. Im Bereichder Bürgerbegehren, also auf kommunaler Ebene, sind aber weiterhin unangemesseneHürden zu beklagen. Für einen Antrag sind 7% der Wahlberechtigten notwendig."Diese enorme Zahl an Unterschriften ist kaum zu sammeln, ohne eine großeKampagne zu fahren. Dafür braucht es aber von Beginn an viele Mitstreiter undauch die finanziellen Möglichkeiten.", kommentiert Philip Köngeter, Kreis- undGemeinderat für die Piratenpartei. "Bei mir in Welzheim wären das knapp 600Unterschriften, selbst in Stuttgart, wo eine Obergrenze greift, sind es nochimmer 20.000 Unterschriften, die es zu sammeln gilt."Die Piratenpartei fordert eine umfassende Reform des Wahlrechts und eineVerbesserung der Möglichkeiten der direkten Demokratie."Wir wollen die Bürger nicht aussperren, ganz im Gegenteil, wir müssen dieBürger mitnehmen, mit in die Entscheidungsprozesse einbinden. Politik darf keineelitäre Instanz sein, die über das Leben der Menschen entscheidet. Politik mussim Sinne der Menschen sein.", so Sobieski.