Wahlkampfauftakt: PIRATEN geben Deinem Leben Zukunft

Berlin (ots) - Mit einem umfangreichen und zukunftorientiertenWahlprogramm startet die Piratenpartei Deutschland in denBundestagswahlkampf.Die Piratenpartei Deutschland stellt ihre Innovationskraft nachdem 19. Bundesparteitag in Düsseldorf erneut unter Beweis: Mit einemmotivierten Trio von Spitzenkandidaten und einem umfangreichen, durch48 Beschlüsse modernisierten Wahlprogramm starten die PIRATEN in denBundestagswahlkampf. Insgesamt lagen den 358 akkreditierten PIRATEN93 Wahlprogrammanträge vor, von denen 48 positiv abgestimmt und indas Wahlprogramm zur Bundestagswahl 2017 übernommen wurden. Unteranderem wurde beschlossen, das Wahlalter auf 14 Jahre abzusenken, denUmbau der Europäischen Union zu einer 'Europäischen Republik' voranzu treiben und ein modernes Arbeitsrecht für die Digitalisierung zuschaffen. Weiter haben die PIRATEN für eine Erhebung einerAutomatisierungssteuer, die lange überfällige Abschaffung derStörerhaftung sowie eine Zentralisierung der Bildungspolitik imDeutschen Bundestag gestimmt. Die Trennung von Staat und Religion istebenfalls im Bundestagswahlprogramm festgeschrieben. Das um dieBeschlüsse des Parteitags ergänzte Wahlprogramm wird in Kürzevollumfänglich der Öffentlichkeit vorgestellt. Hierzu wird es einegesonderte Einladung zum Wahlkampfauftakt geben. Einen Überblick überdie beschlossenen Anträge findet sich im Verlaufsprotokoll desParteitags:http://wiki.piratenpartei.de/Bundesparteitag_2017.1/ProtokollSpitzentrio für die Bundestagswahl gewähltMit den drei Spitzenkandidaten Anja Hirschel (Baden-Württemberg),Sebastian Alscher (Hessen) und René Pickhardt (Rheinland-Pfalz) gehtdie Piratenpartei Deutschland in den Bundestagswahlkampf. PatrickSchiffer, Bundesvorsitzender der Piratenpartei Deutschland und aufPlatz eins der Landesliste in Nordrhein-Westfalen, hatte zuvor seinerKandidatur für die Spitzenkandidatur eine Absage erteilt: "Wir habenmit Anja Hirschel, Sebastian Alscher und René Pickhardt einunglaublich engagiertes und fachlich qualifiziertes Spitzentriogewählt. Sie machen deutlich: Die Piratenpartei ist stark in ihrenKernthemen Datenschutz, Netzpolitik und Transparenz." Schiffer wendetsich zudem mit einem Appell an alle Piratinnen und Piraten inDeutschland: "Zieht an einem Strang!" Die Zeit der Zerstrittenheitder Piraten gehöre der Vergangenheit an. Das habe auch der Parteitagin Düsseldorf gezeigt, der effizient, sachlich und engagiert dieWeichen für einen erfolgreichen Bundestagswahlkampf gestellt hat.Satzungsänderung: Flexiblere MitgliedsbeiträgeMit dem einzigen Satzungsänderungsantrag beschloss die Versammlungzudem flexible Mitgliedsbeiträge: PIRATEN-Mitglieder können abkommendem Jahr im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeit entscheiden,ob sie einen jährlichen Beitrag von 48 oder 72 Euro entrichten. DieHöhe des ermäßigten Beitrags wird ab 2018 bundesweit einheitlich 12Euro betragen.In zwei Pressekonferenzen hat sich das Spitzenpersonal derPiratenpartei Deutschland zudem zum bevorstehendenBundestagswahlkampf sowie den Landtagswahlkämpfen inSchleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen geäußert. Mittschnittehaben die PIRATEN online bereitgestellt unterwww.youtube.com/watch?v=EC4_xvauJ0E&feature=youtu.be,www.periscope.tv/w/1DXGyraqMvbJM sowie unter http://ots.de/nEbM6