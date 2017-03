Das Wahljahr 2017 / n-tv begleitet das Super-Wahljahr mit umfangreichen Sondersendungen, Reportagen und Talks

Köln (ots) - Mit der Parlamentswahl in den Niederlanden am 15.März startet das Super-Wahljahr 2017 in seine heiße Phase. DerNachrichtensender n-tv begleitet die Wahlen des Jahres mitumfangreichen Sonderprogrammierungen. Flankiert werden diese vonaktuellen News Reportagen und Dokumentationen sowie den beiden neuenn-tv Talks "Klamroths Konter" und "Jetzt Knippertz!". Darüber hinausgibt es eine umfassende Berichterstattung auf allen digitalenPlattformen von n-tv mit Grafiken, Einschätzungen und Kommentaren."2017 wird ein spannendes Wahljahr. Sowohl bei den Wahlen inDeutschland als auch in unseren Nachbarländern Frankreich und denNiederlanden wird sich zeigen, wie stark die Populisten tatsächlichsind und wohin es mit unserer Gesellschaft und der EU geht", so n-tvChefredakteurin Sonja Schwetje. "Daher wird n-tv nicht nur die Wahlenmit Prognosen, Einordnungen und Analysen umfassend begleiten, sondernschaut bereits im Vorfeld genau hin, welche Sorgen und Nöte dieMenschen haben und beleuchtet unter anderem Themen wie innereSicherheit oder soziale Gerechtigkeit ausführlich von allen Seiten."Wahl in den Niederlanden am 15. MärzAb 18 Uhr liefert n-tv den ganzen Abend über in mehreren längerenNachrichtenstrecken und einer Sondersendung um 23 Uhr Prognosen,Einschätzungen und Ergebnisse. Gemeinsam mit Experten wie demholländischen Journalisten und Autor Rob Savelberg sowiezugeschalteten Korrespondenten aus den Niederlanden, Berlin undFrankreich analysieren die Moderatoren Christopher Wittich und JörgBoecker erste Zahlen und ordnen die Lage ein. Die eigenproduzierteNews Reportage "Geert Wilders - Gefahr für Europa" wirft zudembereits um 14.30 Uhr einen intensiven Blick auf den erstarktenRechtspopulismus in den Niederlanden. Am Morgen nach der Wahl blicktdann Moderatorin Jule Gölsdorf in ausführlichen News Spezials auf dasauch für Europa wegweisende Ergebnis in den Niederlanden.Auch zu den Wahlen am 26. März im Saarland, am 23. April inFrankreich, am 7. Mai in Schleswig-Holstein und am 14. Mai inNordrhein-Westfalen sowie zur Bundestagswahl am 24. September hat derNachrichtensender der Mediengruppe RTL umfangreiche Sondersendungengeplant"Fokus Deutschland" und "Nah dran!!"Mit "Fokus Deutschland" wirft n-tv ab dem 2. Mai immer dienstagsum 23.05 Uhr den Blick auf brisante Themen und Probleme, die dasaktuelle Bild Deutschlands in den Wochen des Wahlkampfs bestimmen.Los geht es mit der Dokumentation "Prekäre Republik - Wie sozial istDeutschland". Die fünfteilige n-tv Auftragsproduktion zeigtMissstände auf und macht sich auf die Suche nach den Hintergründen.Die größer werdende Schere zwischen Arm und Reich ist dabei nur einThema der Doku-Reihe. Von vernachlässigten Regionen, die von Armut,Arbeitslosigkeit und Ghettoisierung geprägt sind bis zu den desolatenZuständen im Straßen- und Wohnungsbau, von der erstarkten Bewegungder Reichsbürger bis zu den Problemen deutscher Metropolen mitNo-Go-Areas und zunehmender Gewalt: "Fokus Deutschland" reist durchdie Republik und zeigt die besorgniserregenden Situationen in vielenLandesteilen.Die Reihe "Nah dran!! beschäftigt sich ab dem 24. April täglichmit Themen, die den Menschen in Deutschland auf dem Herzen liegen.Dazu reisen die beiden Reporter Fabricia Josten und Benjamin Geesequer durchs Land und fragen, was in den verschiedenen Regionen gutläuft und was eher nicht? Bereits seit einigen Wochen können für dasFormat Videos mit Themenvorschlägen eingereicht werden. So wird esunter anderem um Integration, Jobs und um das Thema Wohnungsnotgehen. Jede Folge wird zudem mit einem Artikel bei n-tv.de begleitet.Darüber hinaus ist eine Facebookseite (@ntv.nahdran) eingerichtet,auf der diskutiert werden kann.Neue Talks "Klamroths Konter" und "Jetzt Knippertz!"Nah dran an den Menschen, dafür steht auch die neue Talk-Reihe"Jetzt Knippertz!". In jeder Folge geht es jeweils um ein Thema, dasdie Bürger in ihrer Lebenswirklichkeit beschäftigt. Dafür ist TorstenKnippertz in Deutschland unterwegs, lässt die Menschen vor Ort mitihren Sorgen und Nöten zu Wort kommen und verschafft ihnen somitGehör. Die erste Folge von "Jetzt Knippertz!" läuft am Dienstag, den4. April um 23.10 Uhr bei n-tv.Bereits am 28. März um 23.30 Uhr geht mit "Klamroths Konter" einweiterer neuer Talk bei n-tv in Serie. Gastgeber ist der 27-jährigeJournalist Louis Klamroth. In privater Atmosphäre im Schaltraum desKraftwerks Berlin hakt Klamroth nach und fühlt jeweils einem Gast ausPolitik, Wirtschaft oder Gesellschaft auf den Zahn. Dabei geht esdurchaus auch um Persönliches, um herauszufinden, wie der Gastwirklich tickt. Das Besondere: Online first! Der Talk ist bereitsvorab bei n-tv.de abrufbar. In der nächsten Sendung zu Gast:Christian Lindner von der FDP.Pressekontakt:Bettina KlauserMediengruppe RTL DeutschlandPressesprecherin / LeiterinKommunikation n-tvTelefon: 0221 / 45674100bettina.klauser@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuell