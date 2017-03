Wahlforderungen für gerechte Chancen auf dem Land / Deutscher LandFrauenverband veröffentlicht Wahlforderungen zur Bundestagswahl 2017

Berlin (ots) - Während die großen Parteien noch an ihrenWahlprogrammen arbeiten, hat der Deutsche LandFrauenverband (dlv)seine Forderungen zu Bundestagswahl in einer Broschüreveröffentlicht. "Im ländlichen Raum werden Wahlen gewonnen, das hörenwir oft von Politikerinnen und Politikern. Aber gleichzeitigbeobachten wir, dass der Staat sich an vielen Stellen aus derVerantwortung schleicht, so haben wir immer noch stattDatenautobahnen oft Datenfeldwege oder das ländliche freiwilligeEngagement wird gelobt, aber kaum unterstützt", erklärt BrigitteScherb, dlv-Präsidentin. "Die Wahlforderungen zeigen die wichtigstenAnliegen der LandFrauen. Wir erwarten, dass die Parteien unsereForderungen annehmen und sie für die eigene Arbeit nutzen."Die Arbeit des dlv ist vielfältig und entsprechend ausführlichsind die Wahlforderungen mit unter anderen den Themen Lohngleichheit,Alterssicherung, Ehrenamt oder Landwirtschaft. Diese wichtigenEckpunkte stellt der Deutsche LandFrauenverband nicht nur der Politikzur Verfügung. Gleichzeitig haben die rund 500.000 LandFrauendeutschlandweit eine Orientierungshilfe, wenn es darum geht, dieWahlprogramme ihrer Bundestagskandidaten zu prüfen. Denn nur, wenndie Kandidatinnen und Kandidaten die Belange der Frauen in den Blicknehmen, werden sie auch später in der Regierungsarbeit Niederschlagfinden.Die Wahlforderungen des dlv finden Sie hier http://ots.de/0yzePAktiv für Frauen und ihre Familien im ländlichen Raum: Über denDeutschen LandFrauenverband e.V. (dlv)Der Deutsche LandFrauenverband e.V. (dlv) ist der bundesweitgrößte Verband für Frauen, die auf dem Lande leben, und derenFamilien. 500.000 Mitglieder, 12.000 Ortsvereine, 22 Landesverbändebilden zusammen ein starkes Netzwerk. Der Verband nutzt seinegesellschaftliche Kraft, um die soziale, wirtschaftliche undrechtliche Situation der Frauen zu verbessern. Präsidentin istBrigitte Scherb.Pressekontakt:Deutscher LandFrauenverband e.V. (dlv)Astrid FalterTel: 030-28 44 929 14presse@landfrauen.infoOriginal-Content von: Deutscher LandFrauenverband e.V., übermittelt durch news aktuell