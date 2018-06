Mainz (ots) -"Wahlen in der Türkei - politischer Umbruch am Bosporus?" heißt esam Sonntag, 24. Juni 2018, 19.25 Uhr, im ZDF. Das "ZDF spezial" amTag, an dem in der Türkei zum ersten Mal Präsidentschafts- undParlamentswahlen zusammen stattfinden, moderiert Antje Pieper. DasZDF berichtet über den neuesten Stand der Stimmenauszählung, bietetHintergrundwissen zur wirtschaftlichen Situation der Türkei undspricht mit der deutschen Journalistin Mesale Tolu. Zudem istZDF-Türkei-Korrespondent Jörg Brase im Schaltgespräch.Lange Zeit galt eine Wiederwahl Recep Erdogans als türkischerStaatspräsident und damit der politische Umbau der Türkei hin zueinem Präsidialsystem als ausgemacht. Doch seitdem die Wirtschaft desLandes nach Jahren des Booms immer mehr schwächelt, steigen dieUmfragewerte der Opposition kontinuierlich. Am Sonntag könnte es alsoknapp werden für Erdogan, der seit 2014 Präsident ist. Eine Stichwahlscheint möglich, und selbst ein Sieg der Opposition ist damit nichtganz ausgeschlossen.Ein Schwerpunkt zu den Wahlen in der Türkei findet sich aufheute.de. Dort ist auch das "auslandsjournal spezial: Die Türkei vorder Wahl - Machtprobe am Bosporus" abrufbar, in dem das ZDF amMittwoch, 20. Juni 2018, umfassend über die Situation in der Türkeivor dem mit Spannung erwarteten Urnengang berichtet hat.http://heute.dehttp://twitter.com/zdfheutehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfspezialPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell