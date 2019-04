Vor Wahlen: Indien wirtschaftlich fragil / Coface sieht durchwachsene Bilanz für Modis Wirtschaftspolitik

Mainz (ots) - Als Narendra Modi 2014 zur Wahl antrat, verspracher, die Wettbewerbsfähigkeit der indischen Industrie zu stärken unddas Wachstum anzukurbeln. Modi kandidiert bei den indischenParlamentswahlen zwischen dem 11. April und 19. Mai wieder alsMinisterpräsident. Die Wirtschaft sei zwar in einer besseren Positionals 2014, meint der Kreditversicherer Coface. Aber viele derstrukturellen Schwächen, die Modi geerbt habe, bremsten Indien auchheute noch. "So dämpft die gemischte Erfolgsbilanz bei denWirtschaftsreformen die Begeisterung für Modi", sagt Coface-EconomistCarlos Casanova.Die 2016 eingeführte Insolvenz- und Konkursordnung hat keinenennenswerte Beschleunigung der Verfahren gebracht. Das neue Rechtsollte alle Insolvenz- und Konkursrechte konsolidieren undNon-Performing-Assets in den Bankbilanzen bekämpfen. Seit Einführungdes Gesetzes wurden etwa 12.000 Fälle eingereicht. Jetzt habenRessourcenkürzungen beim zuständigen Gericht (NCLT) zu erheblichenVerzögerungen geführt. Es dauert immer noch durchschnittlich 4,3Jahre, bis die Insolvenz abgehandelt ist. "Die Navigation durch dierechtlichen Rahmenbedingungen kann sich auch für ausländischeInvestoren, die mit dem indischen Markt nicht vertraut sind, alsäußerst schwierig erweisen", erklärt Carlos Casanova.Ebenfalls 2016 griff Modi überraschend in die Geldwirtschaft ein,um Schattenwirtschaft, illegale Geldflüsse und Steuerhinterziehung zubekämpfen, die die indische Wirtschaft belasten und zu niedrigerenSteuereinnahmen führen. Diese "Demonetisierung" traf besondersbargeldabhängige Sektoren und führte zu einer schwächeren Nachfragein der Realwirtschaft. "Die Maßnahmen wurden zu abrupt umgesetzt, wasInvestoren in Panik versetzte und Kapitalabflüsse auslöste", meintCarlos Casanova.Zur Steigerung der Staatseinnahmen wurde dann 2017 eine Waren- undDienstleistungssteuer eingeführt. Zusammen mit derDemonetisierungskampagne führte das allerdings zu einem drastischenEinbruch der Inlandsnachfrage. Coface-Economist Casanova: "DieSteuerreform ist zwar ein Meilenstein, aber keineswegs perfekt: Sieist nach wie vor recht komplex, da unterschiedliche Steuern fürverschiedene Warenkategorien erhoben werden und viele wichtigeProdukte, wie beispielsweise Öl, bisher nicht in das Systemeinbezogen werden."Modis Partei erlitt 2018 Rückschläge; obwohl sie immer noch 18 der29 indischen Staaten regiert. Auch wenn der amtierendePremierminister eine einfache Mehrheit schafft, wird das neueindische Parlament wahrscheinlich fragmentiert sein. Dann müsste Modipolitische und wirtschaftliche Kompromisse eingehen, was denReformprozess Indiens ziemlich sicher verlangsamen würde. Laut CarlosCasanova müsse sich die neue Regierung auf die Sanierung desBankensektors und die Förderung der Beschäftigung konzentrieren, umdie wachsende Zahl der Arbeitskräfte in Indien aufzunehmen. 11Millionen Jobs gingen 2018 verloren, davon 83 Prozent in ländlichenGebieten."Das Wachstum der Industrieproduktion lag 2018 durchschnittlichbei 5,1 Prozent. Dies ist zwar ein Anstieg gegenüber den mageren 3,5Prozent von 2017, aber weit entfernt vom potenziellen WachstumIndiens und unter dem anderer regionaler Konkurrenten wie China",erklärt Carlos Casanova. "Ausländische Direktinvestitionen sindunbedingt notwendig. Große Lieferengpässe behindern nach wie vor dieInfrastrukturinvestitionen, die mittel- bis langfristig einenerheblichen Multiplikator-Effekt auf die Wirtschaftstätigkeit habenkönnten, was wiederum zu mehr Zuflüssen in das verarbeitende Gewerbeführen sollte."Mehr zur indischen Wirtschaft in einem Coface-Focus: www.coface.dePressekontakt:Coface, Niederlassung in DeutschlandPressesprecher Erich HieronimusTel. 06131/323-541erich.hieronimus@coface.comwww.coface.deOriginal-Content von: Coface Deutschland, übermittelt durch news aktuell