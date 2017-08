Wahlen in Deutschland: Künstliche Intelligenz hilft Anlegern, Wählerstimmungen für Anlageentscheidungen zu nutzen

Gland und Zurich, Schweiz (ots/PRNewswire) -- Swissquote und das Social Media Lab der EPFL ermitteln Meinungvon Anlegern zur Entwicklung des DAX durch Auswertung sozialerMedien- Künstliche Intelligenz in der Finanzwelt: Anlageentscheidungen jenach Wählerstimmung treffen- Swissquote bietet Anlagestrategien, um von den Schwankungen anden Devisenmärkte zu profitierenAm 24. September wählt Deutschland einen neuen Bundestag. Vor derWahl sind die Finanzmärkte besonders stark in Bewegung, denn siereagieren unmittelbar auf Wahlprognosen und Wählerstimmungen. Anlegerkönnen jetzt die Fortschritte der künstlichen Intelligenz nutzen, umauch bei volatilen Märkten ihre Anlageentscheidungen zu treffen.Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier:https://www.multivu.com/players/de/8169451-swissquote-deutschland-intelligenz/Dazu lanciert Swissquote, die führende Schweizer Online-Bank,heute den #DE30 Social Sentiment Index, der in Zusammenarbeit mit demSocial Media Lab der EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne)entwickelt wurde. Der Index fasst die in den sozialen Mediengeäusserten Meinungen der Anleger und Händler zum deutschenAktienindex DAX (Leitindex mit den 30 grössten Unternehmen) zusammenund wertet sie aus.Ein Algorithmus identifiziert optimistische und pessimistischeMeinungen der Anleger, die mit Hilfe künstlicher Intelligenzinterpretiert werden. Zur Erkennung der Textbedeutung kommt dieNatürliche Sprachverarbeitung (Natural Language Processing NLP) zumEinsatz. Mittels Graphentheorie wird der Kontext ermittelt, in demeine Meinung geäussert wurde; so können Fehldeutungen vermiedenwerden.Anhand dieser Daten kann in Echtzeit bestimmt werden, ob sich derMarkt tendenziell eher nach oben oder nach unten bewegt. Entsprechenddiesen Informationen können Anleger ihre Positionen auf denAktienindizes und an den Devisenmärkten anpassen. Zu denDevisenmärkten haben die Swissquote-Analysten zudem eine exklusiveMarktanalyse erstellt.Marc Bürki, CEO bei Swissquote: "Der Einsatz künstlicherIntelligenz steht in der Finanzwelt noch am Anfang. Unser Ziel istes, die Entwicklung voranzutreiben, damit die Anwendungen künstlicherIntelligenz so schnell wie möglich von einem möglichst breitenPublikum genutzt werden können."Link zur Website Wahlen in Deutschland(https://de.swissquote.com/promotion/german-election-2017)Link zur Themes-Trading-Plattform(https://de.swissquote.com/promotion/themes-trading)Swissquote - The Swiss Leader in Online BankingAls führende Anbieterin von Online-Finanzdienstleistungen bietetSwissquote innovative Lösungen und Analysetools für dieunterschiedlichen Ansprüche und Bedürfnisse ihrer Kunden. Auf derbenutzerfreundlichen Plattform stehen neben verschiedenenDienstleistungen zum Online -Trading auch Lösungen für eForex,ePrivate Banking und eHypotheken zur Verfügung. Zusätzlich zumkostengünstigen Service für Privatkunden bietet Swissquote auchspezielle Dienstleistungen für unabhängige Vermögensverwalter undFirmenkunden an. Swissquote Bank AG besitzt eine Banklizenz der Eidg.Finanzmarktaufsicht (FINMA), deren Aufsicht sie untersteht und istMitglied der Schweizerischen Bankiervereinigung. DieMuttergesellschaft, Swissquote Group Holding AG, ist an der SIX SwissExchange kotiert (SWX: SQN).(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/550492/Wahlen_in_Deutschland.jpg )Video:https://www.multivu.com/players/de/8169451-swissquote-deutschland-intelligenz/ (https://www.multivu.com/players/de/8169451-swissquote-deutschland-intelligenz/)Pressekontakt:Nadja KellerSwissquote Media Relations ManagerTel. +41-44-825-88-01nadja.keller@swissquote.chOriginal-Content von: Swissquote, übermittelt durch news aktuell