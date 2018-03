Mainz (ots) -Am Freitag stellt sich Markus Söder im Münchener Landtag der Wahlzum bayerischen Ministerpräsidenten. Sieben Monate vor derLandtagswahl in Bayern übernimmt der 51-jährige Franke dieAmtsgeschäfte - als jüngster Regierungschef in der Geschichte desFreistaates. Nach der Wahl heißt es am Freitag, 16. März 2018, 19.20Uhr im ZDF, "Was nun, Herr Söder?".Markus Söder, seit 35 Jahren CSU-Mitglied und seit elf JahrenMitglied der Bayerischen Staatsregierung, will als Spitzenkandidatfür die Landtagswahl am 14. Oktober 2018 die absolute Mehrheitverteidigen, die laut Umfragen in Gefahr ist. ZDF-Chefredakteur PeterFrey und ZDF-Hauptstadtstudioleiterin Bettina Schausten fragen denNachfolger von Horst Seehofer im Amt des bayerischenMinisterpräsidenten, wie er die CSU in den kommenden Wahlkampf führenund verlorenes Vertrauen zurückgewinnen will.https://wasnun.zdf.dehttps://heute.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFheutehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind ab Freitag, 16. März 2018, 16.00 Uhr, erhältlich überhttps://presseportal.zdf.de/presse/wasnunPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell