Wahl von Vorstandsmitgliedern der CDU/CSU-Bundestagsfraktion

Berlin (ots) - Die Pressestelle der CDU/CSU-Bundestagsfraktionteilt mit:In ihrer Sitzung am heutigen Dienstag, dem 24. April 2018, hat dieCDU/CSU-Bundestagsfraktion folgende Arbeitsgruppenvorsitzende(Sprecher der Fraktion in den Bundestagsausschüssen) und Beisitzer imFraktionsvorstand gewählt:Arbeitsgruppe Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und KommunenKai Wegnermit 177 Stimmen (89,8 Prozent)Arbeitsgruppe Digitale AgendaTankred Schipanskimit 191 Stimmen (96,0 Prozent)Als Obmann im Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklungwurde gewählt:Kai Whittakermit 176 Stimmen (88,4 Prozent)Als Beisitzer in den Fraktionsvorstand wurden gewählt:Axel E. FischerFritz GüntzlerOlav GuttingMatthias HeiderMark HelfrichRudolf HenkeKarl HolmeierRoderich KiesewetterThomas HeilmannJan MetzlerHans MichelbachCarsten MüllerMichaela NollJohannes RöringJana SchimkeTino SorgeStephan StrackeMatthias Zimmer