Wahl(vier)kampf live in SAT.1: Katja Kipping, Katrin Göring-Eckardt, Christian Lindner und Dr. Alice Weidel treffen aufeinander (FOTO)

Unterföhring (ots) -Claus Strunz stellt an die Spitzen von Linke, Grüne, FDP und AfDdie zehn wichtigsten Fragen der Deutschen - am Mittwoch, 30. August2017 / Wahlprogramm startet mit "SAT.1 Sommerinterview" mit MartinSchulz am Dienstag, 29. August 2017 / "Das TV-Duell: Merkel - Schulz"am 3. September 2017 ab 20:15 Uhr live / Faktenchecks mit ClausStrunz am 13. und 20. September 2017Start in die heiße Wahlkampfphase: SAT.1 lädt die Spitzenvertreterder Linken, der Grünen, der FDP und der AfD zum verbalenSchlagabtausch ein. In der Live-Sendung "Wahl 2017 - Die zehnwichtigsten Fragen der Deutschen. Klartext mit Claus Strunz" amMittwoch, 30. August 2017, um 22:30 Uhr treffen aufeinander: KatjaKipping, die Parteivorsitzende der Linken, Grünen-SpitzenkandidatinKatrin Göring-Eckardt, FDP-Chef Christian Lindner, sowieAfD-Spitzenkandidatin Dr. Alice Weidel. Im Zentrum stehen die zehnwichtigsten Fragen der Deutschen, repräsentativ ermittelt in einerGfK-Studie. Moderator Claus Strunz: "Nur bei uns geht es ganz konkretum die Fragen, die die Deutschen wirklich bewegen. Kein drumherumreden, als Anwalt der Zuschauer werde ich klare Antworteneinfordern."Vier Tage später kommt es zum nächsten Showdown imSAT.1-Wahlprogramm. Angela Merkel (CDU) und Martin Schulz (SPD)stehen sich am Sonntag, 3. September 2017, um 20:15 Uhr im "TV-Duell"gegenüber. Claus Strunz wird für SAT.1 die Fragen an dieBundeskanzlerin und ihren Herausforderer stellen. Im Anschluss an das90-minütige Duell zeigt SAT.1 ab 21:50 Uhr eine ausführliche Analyseund Nachbetrachtung des verbalen Schlagabtauschs live aus Berlin.Moderator Claus Strunz spricht mit Experten, Journalisten undweiteren Gästen. Außerdem die Ergebnisse des Live-Votings aufsat1.de: Wer hat aus Sicht der SAT.1-Zuschauer das TV-Duell gewonnen?Zwei der wichtigsten, für die Wahl 2017 vielleichtmitentscheidenden, Fragen stehen im Mittelpunkt der Faktenchecks vonClaus Strunz: "Prügeln, klauen, grabschen - wie sicher istDeutschland?" und "Hartzen, schuften, hinterziehen - wie gerecht istDeutschland?" SAT.1 zeigt die Reportagen am 13. und 20. September2017 jeweils um 22:30 Uhr. Die "SAT.1 Sommerinterviews" mit AngelaMerkel und Martin Schulz, Themenschwerpunkte im"SAT.1-Frühstücksfernsehen" und bei "akte.2017" sowie die aktuelleBerichterstattung in den "SAT.1 Nachrichten" komplettieren dasumfangreiche Wahlprogramm des Senders.Das SAT.1-Wahlprogramm:Dienstag, 29. August 2017, 23:10 Uhr: "Das SAT.1 Sommerinterviewmit Martin Schulz" Mittwoch, 30. August 2017, 22:30 Uhr: "Wahl 2017 -Die zehn wichtigsten Fragen der Deutschen. Klartext mit Claus Strunz"Sonntag, 3. September 2017, 20:15 Uhr: "Das TV-Duell: Merkel -Schulz" im Anschluss ab 21:50 Uhr: "Die Analyse" und ab 22:05 Uhr:"Faktencheck Spezial" Mittwoch, 13. September 2017, 22:30 Uhr:"Prügeln, klauen, grabschen - wie sicher ist Deutschland? DerFaktencheck mit Claus Strunz." Freitag, 15. September 2017, 19:45Uhr: "Das SAT.1 Sommerinterview mit Angela Merkel" Mittwoch, 20.September 2017, 22:30 Uhr: "Hartzen, schuften, hinterziehen - wiegerecht ist Deutschland? Der Faktencheck mit Claus Strunz."Online: http://www.sat1.de/bundestagswahl Hier finden ZuschauerNachrichten rund um die Wahl, aktuelle Zahlen und Hochrechnungen,Hintergründe zu den Kandidaten der TV-Duelle, Votings, sowie in Kürzeauch den "Wahl-O-Mat". Hinzu kommen alle Highlights aus den Debattenund den Faktenchecks. Twitter: SAT.1 twittert zu allen Wahlformatenmit dem Hashtag #Wahl2017, ProSiebenSat.1 zusätzlich mit dem Hashtag#gehwählen.Alle weiteren Informationen für Journalisten gibt es hier:http://presse.prosiebensat1.tv/gehwaehlen2017