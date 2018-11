Wahl der sportlichsten Fahrzeuge: sport auto AWARD für Ford GT, Mustang GT Fastback und Mustang Convertible (FOTO)

Köln (ots) -- Ford Mustang GT Fastback triumphiert in der Importwertung der"Serienautos Coupés bis 50.000 Euro" mit fast 40 Prozent derLeserstimmen- Ford Mustang Convertible ist sportlichstes Importfahrzeug beiden "Serienautos Cabrios/Roadster bis 50.000 Euro"- 482 kW (655 PS) starker Ford GT Kategorie gewinnt sport autoAWARD in der Importwertung bei den "Serienautos Supersportler"Die Leser der Fachzeitschrift sport auto haben entschieden: FordGT*, Mustang GT Fastback* und Mustang Convertible* sind diesportlichsten Importfahrzeuge in ihrer jeweiligen Klasse. Damiteroberten alle drei zum wiederholten Male den begehrten sport autoAWARD. Zudem sicherte sich Ford in der Gesamtwertung vierPodiumsplatzierungen: Der Mustang GT Fastback erzielte den zweitenPlatz bei den "Serienautos Coupés bis 50.000 Euro", MustangConvertible, Ford GT und Focus RS Blue&Black* landeten in ihrerjeweiligen Kategorie auf Rang drei. Matthias Tonn, bei Ford Europaals Projektleiter Gesamtfahrzeug für Performance Cars zuständig, nahmdie begehrten Trophäen in Empfang."Drei sport auto AWARDS und vier Podiumsplatzierungen - dieseserneut starke Ergebnis freut uns sehr und erfüllt uns natürlich auchmit Stolz", betonte Matthias Tonn im Rahmen der offiziellenPreisverleihung in Stuttgart. "Die Leserinnen und Leser von sportauto gelten als ebenso fachkundig wie affin für hohe Querdynamik, ihrUrteil besitzt in der Branche einen hohen Stellenwert. Ford bietetambitionierten Fahrern ein breites Spektrum sportlicher Modelle inunterschiedlichen Segmenten. Sie alle kombinieren die schonsprichwörtliche Fahrdynamik mit faszinierender Power, vollerAlltagstauglichkeit und einem hervorragendenPreis-Leistungs-Verhältnis."Der Ford Mustang GT Fastback verteidigte seinen Importsieg aus demVorjahr in der Kategorie "Serienautos Coupés bis 50.000 Euro". Ervereinte 39,8 Prozent der abgegebenen Stimmen auf sich. Mit insgesamtdrei Siegen und einem zweiten Platz erzielte das ikonische Pony-Carbei der Leserwahl von sport auto somit die bereits vierteTop-Platzierung in Folge.Auch die Cabrio-Version des Ford Mustang schaffte wie schon 2017den Sprung auf das Siegerpodest und darf sich zum dritten Mal inFolge mit dem sport auto AWARD schmücken. 24,8 Prozent derteilnehmenden Leserinnen und Leser wählten den Mustang Convertiblezum sportlichsten Importfahrzeug in der Klasse der "SerienautosCabrios/Roadster bis 50.000 Euro".Der Ford GT triumphiert in der Importkategorie "Supersportler".Für ihn votierten 16,4 Prozent der Leser und verhalfen demEntwicklungsleuchtturm" von Ford damit zum zweiten sport auto AWARDin Folge. Hintergrund: 2017 gewann der Ford GT die Gesamtwertung inder Klasse der "Serienautos Supersportler". SeinSechszylinder-EcoBoost-Aggregat mit Bi-Turbo-Aufladung mobilisiertüber 441 kW (600 PS)* aus 3,5 Liter Hubraum und beschleunigt den FordPerformance-Supersportwagen auf bis zu 347 km/h. Das bislangschnellste Serienmodell von Ford überzeugt zudem mit seinerausgefeilten Aerodynamik, wegweisenden Technologien und ultraleichtenWerkstoffen. Weltweit erfreut sich der Ford GT einer großenNachfrage: Sie übertraf das Angebot um mehr als das Sechsfache. Daherhat die Ford Motor Company unlängst bekanntgegeben, die Produktiondes Supersportlers bis zum Jahre 2022 - also um rund zwei Jahre - zuverlängern.Neuer Ford Mustang mit noch mehr Power und weiterentwickeltemFahrwerkMit bislang mehr als zehn Millionen Exemplaren ist der FordMustang der meistverkaufte Sportwagen der vergangenen 50 Jahre inAmerika - und seit drei Jahren auch der meistverkaufte Sportwagen derWelt. Die neue, speziell auf die Wünsche europäischer Kundenabgestimmte Generation des legendären Sportwagens ist in Deutschlandseit März 2018 erhältlich. Kunden können weiterhin zwischen demFastback-Coupé und dem Convertible-Cabriolet sowie dem Mustang GT mitV8-Motor und der Version mit 2,3-Liter großem EcoBoost-Vierzylinderwählen. Neu im Programm ist der Ford Mustang Bullitt[TM]. Die Hommagean den vor genau 50 Jahren veröffentlichten Hollywood-Klassiker"Bullitt" und eine der längsten Verfolgungsjagden der Filmgeschichtekommt in einer limitierten Edition auf den hiesigen Markt. Ihr Preis:ab 52.500 Euro. Die Fahrzeuge werden ausschließlich über Ford Storesausgeliefert. Ein Großteil des für Deutschland zur Verfügungstehenden Kontingents ist bereits verkauft.Der neue Ford Mustang begeistert unter anderem mit seinem nochdynamischeren Design, einem weiterentwickelten Fahrwerk mitoptionalem MagneRide-Dämpfersystem, zwei zusätzlichen Fahrmodi,modernen Fahrer-Assistenzsystemen und zusätzlichen Optionen zurIndividualisierung. Ebenfalls neu: das auf Wunsch lieferbareZehngang-Automatikgetriebe. Damit beschleunigt die nun 331 kW (450PS)* starke V8-Variante mit 5,0 Liter Hubraum schneller als alleSerien-Mustangs in der über 50-jährigen Erfolgsgeschichte dieserBaureihe. Den Sprint auf 100 km/h absolviert der Mustang GT inlediglich 4,3 Sekunden.Dank einer temporären Overboost-Funktion überzeugt der 213 kW (290PS)* starke EcoBoost-Turbo mit Benzin-Direkteinspritzung bei Vollgasmit einem noch direkteren Ansprechverhalten und kraftvollem Antrittnach jedem Gangwechsel. Das Drehmoment des 2,3-Liter-Vierzylinderserreicht einen Spitzenwert von 440 Nm.Die sport auto-Leser gelten als echte Sportwagen-Kenner, dietechnologische Kompetenz ebenso zu würdigen wissen wie purePerformance. Bei der diesjährigen Wahl zum sport auto AWARD waren11.057 Teilnehmer dem Aufruf des Fachmagazins gefolgt und wähltenihre persönlichen Favoriten aus insgesamt 238 Fahrzeugen in 25Kategorien. CO2-Effizienzklasse: G.1) Die angegebenen Werte wurden nach dem vorgeschriebenenMessverfahren [VO (EG) 715/2007 und VO (EG) 692/2008 in derjeweils geltenden Fassung] ermittelt. Die Angaben beziehen sichnicht auf ein einzelnes Fahrzeug und sind nicht Bestandteil desAngebotes, sondern dienen allein Vergleichszwecken zwischen denverschiedenen Fahrzeugtypen.Hinweis nach Richtlinie 1999/94/EG: Der Kraftstoffverbrauch unddie CO2-Emissionen eines Fahrzeugs hängen nicht nur von dereffizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondernwerden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktorenbeeinflusst. CO2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlichverantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellenKraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO2-Emissionenneuer Personenkraftwagen können dem 'Leitfaden über denKraftstoffverbrauch, die CO2-Emissionen und den Stromverbrauch neuerPersonenkraftwagen' entnommen werden, der an allen Verkaufsstellenund bei http://www.dat.de/ unentgeltlich erhältlich ist. Für weitereInformationen siehe Pkw-EnVKV-Verordnung.Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller undMobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt anden Standorten Köln, Saarlouis und Aachen mehr als 24.000Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925haben die Ford-Werke mehr als 46 Millionen Fahrzeuge produziert.Weitere Presse-Informationen finden Sie unter www.media.ford.com.Pressekontakt:Isfried HennenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17518ihennen1@ford.comHartwig PetersenFord-Werke GmbH+49 (0) 221/90-17513hpeter10@ford.comOriginal-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell