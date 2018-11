Wahl des neuen Vorstandes des VFB NW für die Amtsperiode 2018 bis 2022 - Bernd Zimmer ist der neue Vorsitzende des VFB NW (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Die Mitgliederversammlung des Verbandes Freier Berufe im LandeNordrhein-Westfalen e. V. (VFB NW) hat am 20. November 2018 einenneuen Vorstand mit 16 Personen gewählt. Der niedergelassene Facharztfür Allgemeinmedizin und Vizepräsident der Ärztekammer Nordrhein,Herr Bernd Zimmer, ist einstimmig zum Vorsitzenden des VFB NW gewähltworden. Sein Amtsvorgänger, Herr Hanspeter Klein, hat nach einerAmtsperiode von zwölf Jahren nicht wieder für das Amt desVorsitzenden kandidiert.Der neu gewählte Vorsitzende Zimmer möchte in der kommendenAmtsperiode vor allem die Themen Digitalisierung, Europa und Bildungin das Zentrum der Aktivitäten des VFB NW stellen. Diese dreiThemenblöcke stellen die Freien Berufe vor große Herausforderungen.Erst vor kurzen hat der Landesverband seine Positionen zu denAuswirkungen der Digitalisierung auf die Freien Berufe vorgestellt.Diese Positionen will Zimmer als neuer Vorsitzender mit derLandesregierung und der Öffentlichkeit weiter diskutieren undschärfen.Wichtig ist dem neuen Vorsitzenden eine effektive Einflussnahmebei der Europäischen Union und der Landesregierung inNordrhein-Westfalen. Der Verband der Freien Berufe sieht wegenzunehmender Regulierungsbemühungen der Europäischen Union wichtigeGrundlagen der Freien Berufe gefährdet, zum Beispiel dasFremdkapitalisierungsverbot und die Selbstverwaltung. Bei diesenGrundsätzen seien sich die Freien Berufe in ganz Deutschland einig.Daher müsse auch der größte Landesverband in Deutschland seinenEinfluss bei der Europäischen Union geltend machen.Der Fachkräftemangel so wie die Digitalisierung der Ausbildungselbst und die Aufnahme von Digitalisierungskompetenz in dieklassischen Ausbildungsinhalte sind weiteren Themen, die derLandesverband in den nächsten vier Jahren angehen will.Sehr lobende Worte fand die Mitgliederversammlung für denscheidenden Vorsitzenden, Herrn Hanspeter Klein: Herr Klein habe sichim Verband und in wichtigen Gremien außerhalb des Verbandeserfolgreich für die gemeinsame Sache der Freien Berufe eingesetzt.Die Freien Berufe in NRW: Kennzahlen und Verbandsprofil:In NRW gibt es 272.500 selbstständige Freiberufler. Das entsprichteinem Drittel aller Unternehmen in NRW. Insgesamt beschäftigen sie inihren Apotheken, Büros, Kanzleien und Praxen 804.179 Erwerbstätige.Darunter fallen 698.409 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte,42.670 Auszubildende und 63.100 mitarbeitende,nichtsozialversicherungspflichtige Familienangehörige. Der VFB NWvertritt als Dachorganisation 35 Kammern und Verbände der FreienBerufe in NRW, darunter Apotheker, Ärzte, Grafik-Designer,Ingenieure, Notare, Patentanwälte, Rechtsanwälte, Restauratoren,Steuerberater, Tierärzte, Tonkünstler, Wirtschaftsprüfer undZahnärzte.Pressekontakt:André BusshuvenVerband Freier Berufeim Lande Nordrhein-Westfalen e. V.Tersteegenstr. 940474 DüsseldorfTelefon: 0211 4361799-0Mobil: 0176 64940456Telefax: 0211 4361799-19E-Mail: a.busshuven@vfb-nw.deHomepage: www.vfb-nw.deOriginal-Content von: Verband Freier Berufe im Lande Nordrhein-Westfalen e. V., übermittelt durch news aktuell