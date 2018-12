Mainz (ots) -Die neue Vorsitzende der CDU ist gewählt: Die Delegierten habenauf dem CDU-Parteitag die Nachfolgerin der bisherigen ParteichefinAngela Merkel bestimmt, die 18 Jahre lang den Vorsitz innehatte. "Wasnun, Frau Kramp-Karrenbauer?" fragen am Freitag, 7. Dezember 2018,ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ZDF-Hauptstadtstudioleiterin BettinaSchausten. Das ZDF sendet das Gespräch mit der neuen CDU-Vorsitzendenum 19.20 Uhr direkt nach der "heute"-Sendung.Mit welchen Konzepten tritt die neue Vorsitzende das Partei-ErbeAngela Merkels an? Mit welchen Themen hat sie den Parteitagüberzeugen können? Was sind ihre Rezepte, mit denen die CDU wiederWahlen gewinnen kann? Annegret Kramp-Karrenbauer ist erst die achteCDU-Vorsitzende, seit Konrad Adenauer 1950 Vorsitzender der CDUDeutschlands wurde.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind ab Freitag, 7. Dezember 2018, 21.00 Uhr, erhältlichunter https://presseportal.zdf.de/presse/wasnunhttp://wasnun.zdf.dehttp://heute.dehttp://twitter.com/zdfheutehttp://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell