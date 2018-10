Die Wahl ist entschieden (FOTO)

München (ots) -Bis zum Wochenende haben mehr als 140 Bierexperten aus 32 Länderndie besten Biere der Welt bestimmt. Beim diesjährigen Wettbewerb desEuropean Beer Star der Privaten Brauereien - einem der bedeutendstenWettbewerbe der Bierwelt - waren 2.344 Biere aus 51 Ländern zurBlindverkostung zur Brau-Akademie Doemens (Gräfelfing b. München)eingegangen. Die Gewinner in insgesamt 65 Kategorien (Bierstile)werden am 14. November auf der BrauBeviale in Nürnberg ausgezeichnet.Pressekontakt:Alexander Herzogalexander.herzog@imago87.deTel. 08168 4299959 o. 0160 94567521Original-Content von: Private Brauereien Bayern e. V., übermittelt durch news aktuell