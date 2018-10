Nach der Wahl ist vor der Wahl - Die Taktiken und typischen Verhandlungsfehler der Spitzenkandidaten in Bayern und Hessen aus der Perspektive eines Verhandlungsexperten (FOTO)

Hamburg (ots) -Verhandlungsexperte Adrian Brandis, CEO Brandis Negotiations inHamburg über die Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen inBayern und die bevorstehende Landtagswahl in HessenNach der Landtagswahl in BayernMarkus Söder drückt mögliche Forderungen der Grünen schon vor denSondierungsgesprächenIn den ersten Interviews und Gesprächsrunden nach der Wahl konnteman sehr gut erkennen, dass Bayerns Ministerpräsident Markus Södermit viel Bedacht kleine psychologische Anker in Richtung der Grünensetzte: Er gehe nicht davon aus, dass die Grünen ein möglicherKoalitionspartner für die CSU seien, mit den Freien Wählern gäbe esdagegen viele Gemeinsamkeiten. Koalitionsverhandlungen mit den Grünenschließt Söder dennoch im Nachhinein nicht aus und zeigt sichgesprächsbereit - auch wenn er einen neuen psychologischen Ankersetzt, indem er sagt: "Das Programm der Grünen ist nichtkoalitionsfähig." Aus verhandlungstaktischer Sicht steckt hinterseiner Aussage wohlüberlegtes Kalkül. Söder übt schon vor möglichenKoalitionsverhandlungen psychologischen Druck auf die Grünen aus, umihre Forderungen zu drücken. Damit bringt er die CSU in eine bessereAusgangsposition für Verhandlungen mit den Grünen.Hubert Aiwanger setzt auf maximalen DruckDie Freien Wähler fordern drei Ministerien, wenn sieKoalitionspartner der CSU werden. Spitzenkandidat Hubert Aiwangerwendet damit die klassische Druck-Strategie an, die wir zum Beispielvon Donald Trump kennen. Er steigt mit Maximalforderungen in dieVerhandlungen ein, um das für seine Partei bestmögliche Ergebnis zuerzielen. Dabei würden sich die Freien Wähler vermutlich schon miteinem Ministerium zufriedengeben. Die Druck-Strategie wird häufig vonVerhandelnden angewendet, die unsicher sind, welcheverhandlungsstrategische Ausrichtung für sie die richtige ist - dieFreien Wähler haben immerhin noch keine Regierungserfahrung.Grundsätzlich ist gegen diese Strategie nichts einzuwenden, denn dieForderung nach den drei Ministerien wird bei denKoalitionsverhandlungen mit der CSU immer im Raum stehen - aus meinerSicht ein clever gesetzter psychologischer Anker, der die CSUbeeinflussen kann. Doch sie hat auch einen Haken: Geht die Partei mitweniger als drei Ministerien in die Regierungskoalition mit der CSU,droht ein Gesichtsverlust und es kann schwierig werden, dasVerhandlungsergebnis in den eigenen Reihen und bei den Wählern amEnde zu verkaufen.Katharina Schulze will verhandeln, zeigt aber klare Grenzen aufDie Grünen sind kompromissbereit, geben aber Punkte wie den Schutzder natürlichen Lebensgrundlagen, Chancengleichheit für Frauen undden proeuropäischen Kurs vor, die nicht verhandelbar seien. DiesePositionierung von Spitzenkandidatin Katharina Schulze ist ausverhandlungstaktischer Sicht sehr clever. Schulze hält ihrer Parteialle Optionen offen, setzt mit den unverhandelbaren Punkten jedochpsychologische Anker und sehr hohe Forderungen, um Druck auf die CSUauszuüben. Sie signalisiert ganz klar: Die Grünen gehen nicht umjeden Preis in die Regierung. Sie reichen der CSU den kleinen Finger,lassen aber nicht zu, dass sie die ganze Hand nimmt, indem sie dieKompromissbereitschaft auszunutzen versucht. Das ist meiner Meinungnach eine gute Ausgangslage, um in den Verhandlungen die eigenenInteressen am Ende durchsetzen zu können.Angela Merkel macht weiter wie bisherDie Bundeskanzlerin hat einiges an Macht in den letzten Monateneingebüßt, weil sie es versäumt hat, ihre ehemals so erfolgreicheVerhandlungsstrategie des Abwartens und Ausweichens rechtzeitig zuändern und durchzugreifen. Sie wirkt oftmals machtlos und istzunehmend durchschaubar - und das könnten ihre Verhandlungspartnerfrüher oder später ausnutzen.In der derzeitigen angespannten Situation in der Bundesregierungwill keiner den entscheidenden Fehler machen, der das Ende der GroßenKoalition besiegelt und somit eine Regierungskrise auslöst. Einerneuter Einsatz der von Merkel früher so erfolgreichen Strategie desAbwartens und Ausweichens könnte in den nächsten Wochen doch wiederder richtige Weg sein, und ihre Verhandlungsmacht zu steigern.Zusätzlich sollte sie sich anstelle von internen Machtkämpfen aufSachthemen und Gemeinsamkeiten innerhalb der Koalition konzentrieren.Vor der Landtagswahl in HessenRené Rock verspielt die Augenhöhe zu CDU und GrünenDie FDP signalisiert Bereitschaft für die Verhandlung einesJamaika-Bündnisses und begeht damit aus meiner Sicht einen großenFehler. Mit seiner Aussage zu diesem frühen Zeitpunkt zeigtFDP-Spitzenkandidat René Rock Schwäche und kann seinenVerhandlungspartnern von CDU und Grünen nicht mehr auf Augenhöhebegegnen. In dieser Ausgangslage wird es für die FDP kaum möglichsein, ihre Interessen durchzusetzen. Aus verhandlungstaktischer Sichtist es immer besser, wenn der Verhandlungspartner auf mich zukommt -denn das zeigt: Er ist auf mich angewiesen und muss Zugeständnissemachen. So bringe ich mich in eine viel bessere Verhandlungspositionund steigere die eigene Verhandlungsmacht immens. Die FDP hätte alsobesser abwarten sollen, bis CDU und Grüne auf sie zukommen - denn füreine schwarz-grüne Mehrheit wird es aller Voraussicht nach nicht mehrreichen.Über Adrian Brandis:Adrian Brandis ist einer der führenden internationalenVerhandlungsexperten im Bereich Ghost Negotiations. Seine Expertiseberuht auf mehr als 21 Jahren Erfahrung im professionellenVerhandeln. Das von ihm gegründete Verhandlungsinstitut BrandisNegotiations unterstützt sowohl globale Unternehmen als auchpolitische Parteien in schwierigen Verhandlungen. Adrian Brandisberät Entscheidungsträger aus Politik und Business in mehr als zehnLändern, unter anderem USA, China, Belgien, Frankreich und derSchweiz. Vor der Gründung von Brandis Negotiations im Jahr 2015 warAdrian Brandis zwölf Jahre beim schwedischen Modekonzern Hennes &Mauritz (H&M) tätig, für den er schwierige Verhandlungen erfolgreichzu außergerichtlichen Lösungen führte. Vor der Tätigkeit bei H&Mverantwortete Adrian Brandis als Projektmanager diverse Großprojektebei einer mittelständischen Baugesellschaft, für die er ebenfallseine Vielzahl schwieriger Verhandlungen mit Behörden undAuftragspartnern im mehrstelligen Millionenbereich führte. DiesenErfahrungsschatz von über 830 Vertragsverhandlungen nutzt AdrianBrandis heute als Ghost Negotiator für seine Mandanten. 