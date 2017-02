Bei Wahl des Treppenlifts auf Qualitätskriterien achten

Bonn (ots) - Schon mehr als 15 Prozent aller Menschen inDeutschland sind jenseits der 70 - und es werden immer mehr. Damitwächst unaufhaltsam auch die Anzahl älterer Menschen, die anGehbehinderungen und anderen, die Mobilität einschränkenden Gebrechenleiden. Doch auch Jüngere können durch Unfall oder Krankheit in ihrerBewegungsfähigkeit beeinträchtigt sein. Der Wunsch, selbstständig inden eigenen vier Wänden zu bleiben, ist allen gemein. Diebarrierefreie Wohnanpassung wird damit für viele zum Thema.Insbesondere das Überbrücken von Stufen und Treppen ist eine wichtigeMaßnahme beim notwendigen Umbau der Wohnung. Die kostenlose Broschüre"Zuhause mobil - Treppenlifte" zeigt die wichtigsten Aspekte auf, diebeim barrierefreien Umbau zu beachten sind."Eines der grundlegendsten Probleme für mobilitätseingeschränkteBewohner ist das Überwinden von Treppen", so Erhard Hackler,geschäftsführender Vorstand der Deutschen Seniorenliga. "Aber dankmoderner Liftsysteme, die nahezu jeder Wohn- und Treppensituationangepasst werden können, lässt sich ein barrierefreies Wohnumfeldschaffen und der sonst notwendige Umzug verhindern". Um bei der Fülleunterschiedlicher Produkte nicht den Überblick zu verlieren, ist essinnvoll, sich an bestimmten Qualitätskriterien zu orientieren. Dazugehören Technik, Sicherheit und Komfort des Lifts ebenso wie optimaleAnpassung, Wartung und der Kundenservice. Gut zu wissen: Für denaltersgerechten Umbau gibt es unter bestimmten VoraussetzungenZuschüsse oder Fördermittel.Die Seniorenliga hat in dem kostenlosen Ratgeber "Zuhause mobil -Treppenlifte" die wichtigsten Aspekte von der Planung bis zurFinanzierung zusammengefasst. Er beschreibt zudem detailliert undübersichtlich, welche Qualitätskriterien bei der Anschaffung einesTreppenlifts zu beachten sind. Bestelladresse: DSL, Heilsbachstraße32 in 53123 Bonn. www.dsl-treppenlifte.dePressekontakt:Deutsche Seniorenliga e.V.c/o MedCom International GmbHRené-Schickele-Straße 1053123 BonnFon: 0049 (0)228-30 82 1-0info@medcominternational.dewww.medcominternational.deOriginal-Content von: DSL e.V. Deutsche Seniorenliga, übermittelt durch news aktuell