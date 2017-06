Wahl-Ticker: Britisches Pfund kräftig unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Kurs des britischen Pfunds ist am Donnerstag nach einer ersten Prognose zur Wahl in Großbritannien kräftig unter Druck geraten.



Zuletzt kostete ein US-Dollar noch 1,2741 Pfund. Das waren fast 2 Prozent weniger als vor der Veröffentlichung der Wählerbefragung./he