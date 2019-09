Mainz (ots) -Nach den Wahlen in Brandenburg und Sachsen ist vor der Wahl inThüringen. Sieben Wochen vor der Landtagswahl Ende Oktober sendet derZDF-"Länderspiegel" live aus Gera. Am Samstag, 7. September 2019,17.05 Uhr, begrüßt Moderator Ralph Schumacher die Zuschauer aus derzweitgrößten Stadt Thüringens.In Gera verpasste es die AfD im vergangenen Jahr, erstmals denOberbürgermeister in einer deutschen Großstadt zu stellen. In derStichwahl setzte sich mit Julian Vonarb ein parteiloser Banker undUnternehmensberater aus dem Westen gegen den AfD-Kandidaten durch.Wie will der Neue seine Stadt voranbringen - mit der AfD alsstärkster Kraft im Stadtrat?Ende des 19. Jahrhunderts war Gera mit Tuch- und Stofffabriken zuReichtum gekommen, noch zu DDR-Zeiten als Bezirkshauptstadt war dieStadt genauso wichtig wie Erfurt und wirtschaftlich bedeutender alsJena. Die Textil- und Maschinenbau-Industrie brach nach der Wendezusammen, der Uranabbau wurde eingestellt, die Einwohnerzahl sank voneinst 150.000 auf heute 96.000. Die Haupteinkaufsstraße heißtausgerechnet "Sorge" - und so sieht sie zurzeit auch aus: leerstehende Läden, wenig Publikum. Nach wie vor ist Gera thüringischerSpitzenreiter bei der Arbeitslosenzahl.Welche Rezepte hat der neue Oberbürgermeister für seine einstwohlhabende Stadt? Fragen, die der "Länderspiegel" mit Politikern undGeraer Bürgern diskutiert. In Thüringen regiert seit 2014 derbundesweit erste Ministerpräsident der Linken: Bodo Ramelow. ImLive-Gespräch mit Moderator Ralph Schumacher geht es um Perspektivenfür die Landtagswahl. Welche Konzepte und welche Chancen die anderenim Landtag vertretenen Parteien haben - auch das wird Thema in derSendung sein. Aktuelle Reportagen beleuchten die Probleme im Land,berichten von sozialen Verwerfungen und Ungerechtigkeiten - und wiedie Rechtspopulisten versuchen, daraus Kapital zu schlagen. Doch auchdie schönen Seiten Thüringens sollen nicht zu kurz kommen -insbesondere in der "Länderspiegel"-Rubrik "Deutschlandreise".Vor den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen sendete der"Länderspiegel" bereits am 20. Juli 2019 live aus Spremberg inBrandenburg und am 27. Juli 2019 live aus Zwickau in Sachsen.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 701-3802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/laenderspiegelPressemappe: https://kurz.zdf.de/sEYE/"Länderspiegel" in der ZDFmediathek:https://laenderspiegel.zdf.de.https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell