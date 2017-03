Wahl-Spannung an der Saar: ZDF berichtet am Sonntag live / Landtagswahl im Saarland als Auftakt des Wahljahres 2017 (FOTO)

Mainz (ots) -Start in das deutsche Wahljahr 2017 mit drei Landtags- und einerBundestagswahl: Rund 800°000 Menschen sind am Sonntag, 26. März 2017,im Saarland zur Wahl eines neuen Landtags aufgerufen. Ab 17.45 Uhrberichtet das ZDF live aus Saarbrücken. Und Spannung ist garantiert:Seit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz die Umfragewerte seiner Partei"beflügelte", scheint auch der Wahlausgang an der Saar offener dennje.Live aus dem ZDF-Wahlstudio in Saarbrücken begrüßt ModeratorinBettina Schausten die Zuschauer zur ersten Landtagswahl in diesemJahr. Die Hochrechnungen und Analysen, ermittelt von derForschungsgruppe Wahlen, präsentiert ZDF-Politikchef MatthiasFornoff. Am Sonntag um 18.00 Uhr wird deutlich werden, ob sich in denletzten Wahlkampftagen noch bundespolitische Entwicklungen imzweitkleinsten Bundesland auswirkten. Denn lange schien laut Umfragenklar: Das Saarland ist mit seiner Großen Koalition zufrieden undstimmt bei der Landtagswahl voraussichtlich für eine Neuauflage vonSchwarz-Rot mit Ministerpräsidentin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU)an der Spitze. Doch seit Martin Schulz als Kanzlerkandidat benanntist, gingen die Umfragewerte für die SPD auch im Saarland nach oben.Nach Einschätzungen von Experten könnte plötzlich auch Rot-Rot oderRot-Rot-Grün möglich sein.Doch das wird erst der Wahlabend zeigen: In den"heute"-Nachrichten um 19.00 Uhr begrüßt Moderatorin BettinaSchausten im ZDF-Wahlstudio die Spitzenkandidaten an der Saar zueinem ersten Schlagabtausch nach der Wahl. Immer die neuesten Zahlenund Analysen von der Landtagswahl im Saarland gibt es am kommendenSonntag jederzeit auf www.heute.de.Bereits am Sonntag, 7. Mai 2017, 17.45 Uhr, berichtet das ZDF livevon der Landtagswahl in Schleswig-Holstein, eine Woche später folgtdie Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen.https://presseportal.zdf.de/pm/drei-landtagswahlen-live-im-zdf/http://heute.dehttp://twitter.com/ZDFheuteAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und unterhttps://presseportal.zdf.de/presse/wahlen2017Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell