Wahl in Hessen: Was erwarten die Buchmacher? / Wettanbieter BET90 präsentiert Spezialwetten zur Landtagswahl 2018

Hamburg (ots) - Am Sonntag, 28. Oktober 2018 wird in Hessen einneuer Landtag gewählt. Umfragen und Prognosen gibt es zuhauf - undnatürlich geben auch Wettanbieter ihre Einschätzungen zum anstehendenWahlergebnis in Form von Quoten ab. Je wahrscheinlicher ein Ergebnis,desto niedriger die Quote. Je unwahrscheinlicher ein Ergebnis, destohöher die Quote. Und wenn die Buchmacher mit ihren Einschätzungendaneben liegen, kann es auch mal richtig teuer werden.Wettanbieter BET90 (www.bet90.com) hat jetzt einige Spezialwettenzur Landtagswahl in Hessen im Programm, und ein besonderer Fokusliegt auf dem Abschneiden der SPD sowie der AfD. Für beide Parteienerwarten die Quotenexperten ein historisches Ergebnis.Die AfD wird nach Ansicht der Buchmacher nicht nur in denhessischen Landtag einziehen, sondern sie wird das Ergebnis derWahlen in Bayern mindestens egalisieren, wahrscheinlich sogarübertreffen. Die Quote für einen Stimmenanteil von 10,20 Prozent odermehr liegt aktuell (25. Oktober 2018, 10.00 Uhr) bei niedrigen 1.21,die Quote für weniger als 10,20 Prozent liegt bei deutlich höheren4.00.Auch für die SPD wird es nach Ansicht der Buchmacher historisch,allerdings historisch schlecht: Die Quote für einen Stimmenanteil vonweniger als 23,70 Prozent (das bisher schwächste Abschneiden inHessen) liegt aktuell lediglich bei 1.25. Dagegen liegt die Quote fürein Ergebnis von mehr als 23,70 Prozent mit 3.75 deutlich höher.Die so genannte "R2G"- Lösung, also die absolute Stimmenmehrheitfür SPD, Grüne und Linke zusammen, erscheint den Buchmachern eherunwahrscheinlich. Die Quote für 50 Prozent Stimmenanteil oder mehrliegt bei 2.75, während die Quote für weniger als 50 Prozent derStimmen mit 1.44 deutlich niedriger ist.Direkt zu den Wetten geht es unter folgendem Link:https://www.bet90.com/bet90-spezialwetten/landtagswahl-in-hessen-2018/Über BET90BET90 wurde 2010 in Malta gegründet, Die Gründer von BET90verfügen über langjährige Wettexpertise und innovative Ideen -bereits 2005 entwickelten sie mit dem Konzept der Livewette 0:0 einvöllig neuartiges Format, das heute fester Bestandteil jedesWettanbieters ist. Mit einem klaren Fokus auf Fußball und diebeliebtesten Wettarten stieg BET90 in den Markt ein. Inzwischen hatsich BET90 zum Komplettanbieter für Sportwetten entwickelt. BET90 istSponsor der Handballer des THW Kiel. www.bet90.com.Pressekontakt:BET90 Pressebüro Deutschlandc/o Gamblers FirstChristian PrechtlAm Fuchsberg 18A21075 Hamburg, GERMANYTel. + 49 177 2828111Mail: christian@gamblersfirst.comWeb: www.gamblersfirst.comOriginal-Content von: BET90, übermittelt durch news aktuell