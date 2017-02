Mainz (ots) -Live aus dem Berliner Reichstagsgebäude berichtet am Sonntag, 12.Februar 2017, 11.45 Uhr, ein "ZDF spezial" über die Wahl desBundespräsidenten. Die 16. Bundesversammlung wählt den Nachfolger vonAmtsinhaber Joachim Gauck. ZDF-Moderator Matthias Fornoff führt durchdie Wahl-Sendung, deren erster Teil bis 12.30 Uhr geht. ZurBekanntgabe des Wahlergebnisses ist das "ZDF spezial" erneut von14.00 bis 14.40 Uhr auf Sendung - eingebettet in die "ZDFSPORTextra"-Übertragungen vom Wintersport. Am Abend um 19.10 Uhrfragen ZDF-Chefredakteur Peter Frey und ZDF-Hauptstadtstudio-LeiterinBettina Schausten: "Was nun, Herr Bundespräsident?"Vier Kandidaten stehen zur Wahl: Bundesaußenminister Frank-WalterSteinmeier geht als gemeinsamer Kandidat von SPD, CDU und CSU insRennen. Die Linke hat den Armutsforscher Christoph Butterweggenominiert. Für die AfD zieht deren stellvertretenderBundesvorsitzender Albrecht Glaser in die Wahl. Und für die FreienWähler im Bayerischen Landtag tritt Richter Alexander Hold an.Im "ZDF spezial" analysiert ZDF-Politikchef Matthias Fornoff imgläsernen Studio im Reichstag dieses innenpolitisch herausragendeEreignis zum Auftakt des Super-Wahljahres 2017 gemeinsam mitZDF-Hauptstadtstudio-Leiterin Bettina Schausten und PolitikprofessorKarl-Rudolf Korte. Im zweiten Teil des "ZDF spezial" stehen ab zirka14.00 Uhr die Gratulationen und Reaktionen weiterer Gesprächsgäste imVordergrund, eingefangen von Bettina Schausten und Thomas Walde.Bettina Schausten und Peter Frey befragen am Abend um 19.10 Uhr imZDF den neu gewählten nächsten Bundespräsidenten im politischenGesprächsformat "Was nun?".http://wasnun.zdf.dehttp://heute.dehttp://twitter.com/zdfheuteAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos aus der "Was nun?"-Sendung sind am Sonntag, 12. Februar2017, ab 19.00 Uhr erhältlich unterhttps://presseportal.zdf.de/presse/wasnunPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell