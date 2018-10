Mainz (ots) -Am kommenden Sonntag, 14. Oktober 2018, wird in Bayern gewählt -und das Ergebnis mit großer Spannung erwartet. Denn von einerabsoluten Mehrheit für die regierende CSU und MinisterpräsidentMarkus Söder spricht keiner mehr. Wer rückt an die Seite derChristsozialen? Kommen möglicherweise sogar sieben Parteien über dieFünf-Prozent-Hürde? Um 17.35 Uhr begrüßt ZDF-Moderatorin BettinaSchausten am Wahlsonntag die Zuschauer zu 90-Live-Minuten aus demZDF-Wahlstudio in München. Nach der Prognose um 18.00 Uhr präsentiertMatthias Fornoff die Hochrechnungen nach Schließung der Wahllokale.In der "heute"-Sendung um 19.00 Uhr stellen sich dieSpitzenkandidatinnen und -kandidaten der Parteien den Fragen vonBettina Schausten und Jürgen Bollmann, dem ZDF-Landesstudioleiter inBayern.Die Spitzenkandidaten der Parteien, die laut den aktuellenUmfragen bei der Wahl in Bayern über die Fünf-Prozent-Hürde kommendürften, sind am Freitag, 12. Oktober 2018, im "ZDF-Morgenmagazin" zuerleben. Ab 5.30 Uhr wird live vom Nockherberg zu jeder halben Stundeeine Kandidatin, ein Kandidat interviewt - Ministerpräsident MarkusSöder stellt sich am Freitag um 8.00 Uhr dem Interview mit"ZDF-Morgenmagazin"-Redaktionsleiter Andreas Wunn.So viel scheint sicher: Die CSU braucht nach der Wahl am Sonntagmindestens einen oder gar zwei Koalitionspartner. Doch wer könnte dassein? Denn die SPD im Freistaat steuert auf ein historisch schlechtesErgebnis zu und wäre dann nur ein kleiner Juniorpartner an der Seiteder Union. Eine Aussicht, die Spitzenkandidatin Natascha Kohnenbisher anscheinend wenig lockt. Äußerst selbstbewusst dank guterUmfragewerte sind die Grünen in die Schlussphase des Wahlkampfesgestartet - Meinungsforscher sehen sie aktuell als zweitstärksteKraft in Bayern. Eine Regierungsbeteiligung unter Markus Söderbetrachten die Fraktionsvorsitzenden und Spitzenkandidaten KatharinaSchulze und Ludwig Hartmann zwar skeptisch, schließen eine Koalitionaber nicht kategorisch aus.Inhaltlich deutlich näher an der Union sind FDP und Freie Wähler.Doch die FDP mit Spitzenkandidat Martin Hagen muss zunächst denWiedereinzug in den Landtag schaffen. Und die Freien Wähler mitLandeschef Hubert Aiwanger würden sich mit einerRegierungsbeteiligung noch mehr Einfluss in Bayern sichern. Doch dasist nicht im Interesse der CSU. Und eine Zusammenarbeit mit der AfDhat Markus Söder kategorisch ausgeschlossen.Alles Wichtige über diese Landtagswahl, die neue Konstellationenerwarten lässt, erfahren die Zuschauer rund um die Uhr auch aufheute.de. Und das 30-minütige "heute-journal" am Sonntagabendberichtet ebenfalls ausführlich über die Wahl in Bayern.https://presseportal.zdf.de/pm/wahlen-in-bayern-und-hessen/https://wahl.zdf.dehttps://heute.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFheuteAnsprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell