Mainz (ots) -Zwei Tage nach dem TV-Duell zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkelund SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz fragt Marietta Slomka amDienstag, 5. September 2017, 20.15 Uhr, im ZDF: "Wie geht's,Deutschland?" Die "heute-journal"-Moderatorin diskutiert mit ihrenGästen vor Live-Publikum in der Berliner Fernsehwerft dieentscheidenden Wahlthemen. Ergänzt werden die Gesprächsblöcke durchReportagen aus dem ganzen Land, die ZDF-Reporter und "WISO"-ModeratorMarcus Niehaves präsentiert.In Deutschland ist der Ton rauer geworden: Zufriedene gegenUnzufriedene, Privilegierte gegen Chancenlose. Was haben dieseAntipoden noch miteinander zu tun? Was kann trotz aller Unterschiededie Gesellschaft zusammenhalten? Wovor haben die einen Angst, wasmacht den anderen Mut? Marcus Niehaves reist als Reporter durchs Landund macht sich ein eigenes Bild von den Problemen und Sorgen, die denBürgern besonders auf der Seele liegen. Im Studio ergänzt er seineEindrücke durch Daten und Fakten.Marietta Slomka präsentiert den Abend als Moderatorin und führtdurch den Talk mit den Spitzenpolitikern. Geladen sind folgendeVertreter der sieben Parteien, die sich Hoffnungen auf den Einzug inden nächsten Bundestag machen können: Ursula von der Leyen (CDU),Heiko Maas (SPD), Andreas Scheuer (CSU), Katja Kipping (Die Linke),Jürgen Trittin (Die Grünen), Katja Suding (FDP), Alice Weidel (AfD).Im Studio werden sie konfrontiert mit Protagonisten aus denReportagen.