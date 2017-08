"Wahl 2017 - Wahlarena mit Martin Schulz" in der Lübecker Kulturwerft / Foto- und Pressetermin

Hamburg (ots) - Bürgerinnen und Bürger im direkten Dialog mit denSpitzenkandidaten - das ist der besondere Reiz der "Wahlarena".Anlässlich der Bundestagswahl stellt sich am Montag, 18. September,SPD-Spitzenkandidat Martin Schulz in der "Wahlarena" den Fragen vonrund 150 Wählerinnen und Wählern. Das Erste zeigt die Sendung von20.15 Uhr an live aus der Lübecker Kulturwerft.Moderiert wird die "Wahlarena" von Sonia Seymour Mikich,Fernseh-Chefredakteurin des WDR, und Andreas Cichowicz,Fernseh-Chefredakteur des NDR.Wir laden Sie herzlich zur Berichterstattung vor Ort und zumFototermin ein:"Wahl 2017 - Wahlarena mit Martin Schulz", Montag, 18. September,Kulturwerft Gollan, Einsiedelstraße 6, 23554 Lübeck.kurzer Fototermin: 19.45 UhrLive-Sendung: 20.15 bis 21.30 UhrJournalistinnen und Journalisten können die Sendungen vor Ortausschließlich im Pressezentrum verfolgen. Kurz vor der Sendungstehen Ihnen Martin Schulz sowie das Moderatoren-Team Sonia SeymourMikich und Andreas Cichowicz für Fotos im Studio zur Verfügung.Wir bitten um Verständnis für die verstärktenSicherheitsvorkehrungen. Bitte geben Sie bei Ihrer AnmeldungVornamen, Namen, Geburtstag und Geburtsort an. Sie müssen sich vorOrt mit einem gültigen Personalausweis ausweisen. Außerdem gibt esSicherheitskontrollen ähnlich wie an Flughäfen, mitgebrachtetechnische Geräte müssen kurz vorgezeigt und eingeschaltet werden. ImPressezentrum stehen Arbeitsplätze mit W-LAN zur Verfügung. Wenn Siedabei sein möchten, melden Sie sich bitte an - telefonisch (040/41562300) oder per E-Mail (presse@ndr.de).Für die Wahlarena mit Martin Schulz muss Ihre Anmeldung bisspätestens Montag, 11. September, vorliegen. NachträglicheAnmeldungen sind leider nicht mehr möglich.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationLara LouwienTel.: 040/4156-2312Mobil: 0162/1036996Mail: l.louwien@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell