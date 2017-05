Wagenknecht kritisiert vor G7-Gipfel Ausschluss Russlands

BERLIN (dpa-AFX) - Vor dem G7-Gipfel in Italien hat Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht den Ausschluss Russlands aus der Gruppe führender Industrienationen scharf kritisiert.



"Das war von Anfang an eine dumme Entscheidung und sie wird auch nicht dadurch klüger, dass man sie über Jahre aufrecht erhält", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "Gerade wenn wir über die Probleme dieser Welt reden, wie zum Beispiel die Bekämpfung des Terrorismus, aber auch über den Klimaschutz oder vieles andere, braucht man Russland als Partner."

Russland war von 2002 bis 2013 Vollmitglied der Staatengruppe, wurde dann aber wegen der Annexion der Krim ausgeschlossen. Der am Freitag beginnende Gipfel auf Sizilien ist damit der vierte in Folge ohne den russischen Präsidenten Wladimir Putin, der eine Rückkehr zur G8 inzwischen gar nicht mehr anstrebt. Er hält die G20-Gipfel der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer für das maßgebliche Format. Daran nehmen auch die großen asiatischen Wirtschaftsmächte China und Indien teil. Zur G7 gehören die USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Kanada und Japan.

Wagenknecht zeigte sich auch irritiert über den Grund für den Ausschluss Russlands aus der G8. "Völkerrechtsbrüche sind kein Kavaliersdelikt, aber wenn man alle, die Völkerrecht brechen, aus der G7 ausschließen würde, dann säße Japan heute ziemlich einsam am Tisch", sagte sie. "Die USA, aber auch Frankreich, Großbritannien und nicht zuletzt Deutschland haben sich wiederholt an völkerrechtswidrigen Kriegen beteiligt. Auch ihr aktueller Einsatz in Syrien ist durch kein Völkerrecht gedeckt."/mfi/DP/zb